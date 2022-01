Le film du jour : Ma vie avec Liberace

Je vous parle aujourd'hui de ce film présenté au dernier festival de Cannes, le dernier film de Steven Soderbergh (il l'a lui-même annoncé) : "Ma vie avec Liberace".

C'est une histoire vraie portée par le talent incroyable des 2 acteurs principaux. Et c'est pour ça qu'il faut voir ce film, Matt Damon et Michael Douglas y sont tout simplement brillants, et ça n'a rien à voir avec les strass.

Parce que pour ça aussi on est servis ! On sent bien les années 70 pas de doute, et ce n'est pas la coiffure Claude François qu'arbore Matt Damon qui nous contredira. Je l'avais quitté presque chauve dans le film de science fiction Elysium, aujourd'hui bonjour le maquillage et les tenues moulantes !

Il est clair que ce film n'est pas "la cage aux folles". La démesure de Liberace et avant tout son côté fantasque et artiste et ne vient pas de son homosexualité. Le personnage est égocentrique et... bizarre. L'évolution que Matt Damon donne à son personnage est bluffante aussi. Naïf et innocent au début, on sent le pouvoir que peut exercer l'argent puis la drogue sur la mentalité d'un homme.

Pas de parti pris dans ce film, on ne se dira pas c'est la faute de l'un ou de l'autre si la passion s'est éteinte au bout de 5 ans de relation compliquée.

Le film est exclusivement centré sur cette histoire d'amour, on aurait peut-être aimé en savoir un peu plus sur le phénomène Liberace. En tant que spectateur on se sent parfois enfermé dans une prison dorée à l'instar de Scott Thorson, le personnage de Matt Damon.

Un gros bémol pour la VF, ce ne sont pas les voix habituelles des acteurs principaux que nous entendons. Leur rôle, c'est sûr, est bien différent de ceux qu'ils ont l'habitude d'endosser mais c'est encore plus déstabilisant pour nous Français de ne pas pouvoir s'accrocher à leurs voix reconnaissables.

On est donc devant un film qui doit tout à ses acteurs qui nous emmènent avec eux dans cette période folle des 70's où le paraître prend souvent le pas sur l'émotion intérieure. Ma vie avec Liberace, c'est à voir en ce moment au cinéma.