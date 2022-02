Réveillez les murs! à Géfosse-Fontenay

Samedi 14 et dimanche 15 juillet, ce sont les Rencontres de l’Hermerel au Manoir de l’Hermerel à Géfosse Fontenay près de Grandcamp-Maisy.

Cette année, ce week-end se déroulera sur le thème de "Réveillez les murs!". En continu et gratuitement, vous pourrez voir les photos de Vincent Nageotte et les peintures de Clara Lemarié.

Et la nouveauté, c'est la part belle qui est faite à la cuisine à travers 2 ateliers de gastronomie avec l’Expert pâtissier Fauchon Damien Couliou et la bloggeuse culinaire Yuki Sepheriades : samedi 14 juillet à 16h et 18h et dimanche 15 juillet à 15h.

Samedi soir, concert de Marine Goodmorning à 21h. Une des chansons interprétées aura été écrite le jour même avec le public lors d'un atelier spécial.

Le programme complet est à retrouver sur rencontreshermerel.overblog.com. Plus d'infos également au 06.15.56.71.42 et auprès de l'office de tourisme d'Isigny sur mer.

Ecoutez l'organisatrice Clara Lemarié nous présenter ces 2 jours: