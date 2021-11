Caen. Handball (N1M) : le Caen HB s'impose pour son premier match amical

Ce jeudi 8 août 2019, les Vikings de Caen (Calvados) ont joué le premier de leurs six matchs amicaux face à l'US Saintes en Charente-Maritime en vue de préparer la saison à venir en Nationale 1. Après avoir débuté un stage à la Roche-Sur-Yon lundi dernier durant lequel "le groupe est totalement impliqué et prêt à consentir aux efforts nécessaires" d'après l'entraineur Roch Bedos, les Normands ont pu retrouver le goût de la compétition.

Pour cette première, le temps de jeu a été réparti équitablement entre tous les joueurs. Seuls Davorin Vujovic, en phase de reprise et Nabil Slassi en provenance de Vernon, blessé, n'ont pas participé à la rencontre. Les Caennais se sont imposés 27 à 24 face à l'US Saintes et commencent donc leur préparation de matchs amicaux de la meilleure des manières.

Roch Bedos (entraineur Caen) : "Il y a encore des imperfections mais il y a aussi une certaine satisfaction par rapport aux deux semaines de préparation. Ce qui était important ce soir (hier) c'était d'imposer un rythme de jeu, et c'est ce que l'on a fait avec évidemment toutes les problématiques de pertes de balles en début de préparation mais les gars ont été très réceptifs sur les objectifs que l'on s'était fixés. Je pense que les deux objectifs du match ont été remplis, maintenant il faut continuer".

Dans la continuité de sa préparation, le Caen Handball (Calvados) participera au "Tournoi des Vikings" qui se déroulera le 16 et le 17 août prochain au Palais des Sports de Caen. Quatre équipes participeront à ce tournoi : le Caen Handball, Amiens, le CO Vernouillet et le SM Vernon. Des demi-finales qui auront lieu le 16 août, opposeront le SM Vernon au CO Vernouillet à 18 heures ainsi que le Caen HB à Amiens à 20 heures. Le lendemain aura lieu la finale perdante à 15 heures et la finale gagnante à 17 heures. L'entrée est gratuite.

