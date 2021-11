Caen. Handball (Nationale 1) : le Caen HB fait bonne figure au tournoi des Vikings

Dès vendredi 16 août 2019, quatre équipes de Nationale 1 (Caen, Amiens, Vernon et Vernouillet) se sont réunies pour disputer le traditionnel tournoi des Vikings au palais des sports de Caen (Calvados). La première rencontre opposait Vernon (Eure) à son voisin de Vernouillet (Yvelines) puis le Caen HB devait faire face à Amiens (Oise). Les Caennais ont perdu dans la finale gagnante.

Les matchs

Lors de la première journée du tournoi, Vernouillet s'est imposé de justesse face à Vernon 27 à 26. Quant aux Normands, ils ont su se défaire d'Amiens dans une rencontre qu'ils ont remporté logiquement sur le score de 30 à 26, grâce notamment à Axel Rosier, auteur de 6 buts.

La finale perdante opposait donc Vernon à Amiens, match qu'ont remporté les Eurois 29 à 23. La finale gagnante qui a suivi a vu les Caennais se heurter à une très solide équipe de Vernouillet. Les joueurs de Roch Bedos ont pourtant mené une partie du match, revenant en tête à la pause (14-13, 30'). Cependant, malgré un Giedrius Morkunas très solide dans ses cages et le fougueux Maël Fouga, arrivé cet été en provenance de la réserve de Cherbourg (N2), intéressant et percutant, les Vikings ont fini par craquer en deuxième mi-temps. Menés de 5 buts à cinq minutes de la fin, les Normands auront tout tenté mais ils se sont inclinés pour la première fois de la saison sur le score de 27 à 28.

Vernouillet - Vernon : 27-26

Caen - Amiens : 30-26

Vernon - Amiens : 29-23

Caen - Vernouillet : 27-28

La réaction

Maël Fouga (demi-centre du Caen Handball) : "Le groupe travaille bien, même si on a vu qu'il y a encore du travail. Il y a encore une grosse marge de progression. Personnellement mon objectif cette saison c'est d'avoir le plus de temps de jeu, de montrer ce que je vaux, montrer de quoi je suis capable. On est dans une poule compliquée avec des équipes comme Vernouillet qui ont des joueurs plus âgés et qui ont de l'expérience mais collectivement l'objectif est de finir premier. On a encore beaucoup de boulot mais je pense qu'on va y arriver".

Le prochain rendez-vous

Après avoir disputé trois matchs amicaux (deux victoires et une défaite), les Vikings de Caen vont pouvoir à nouveau se jauger très rapidement puisqu'ils disputeront le 25 août prochain à 17h leur quatrième match de préparation au Palais des Sports. Ils y défieront Angers, qui, comme le Caen HB, détient le statut "VAP" (Voie d'Accès à la Professionnalisation). L'entrée est gratuite.

Romain Paris

