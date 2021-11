Caen. Handball (N1M) : le Caen HB sort le grand jeu face à Angers

Ce dimanche 25 août 2019, le Caen HB (Calvados) avait rendez-vous au Palais des Sports pour y disputer son cinquième match de préparation face à Angers. Les Vikings qui restent sur deux défaites de rang face à Vernouillet (28-27) et Gonfreville (25-22) ont eu un vrai test ce week-end contre un gros morceau de la poule.

Le match

Les Caennais loin d'être au complet, puisque Samuel Alexandrine, Florian Bouclet, Nyls Breysacher et Davorin Vujovic n'ont pas participé à la rencontre, ont réalisé une première mi-temps intéressante. Ils ont pu compter notamment sur Giedrius Morkunas qui, auteur de trois arrêts consécutifs a pu montrer l'étendue de son talent. Les Vikings, bien en place défensivement, peinent à marquer en début de match (2-1, 6'). Cependant, les Angevins impatients offensivement, enchaînent les imprécisions et les pertes de balles ce qui permettra aux hommes de Roch Bedos de revenir en tête à la pause (10-6, 30').

Giedrius Morkunas écœure Angers

La deuxième mi-temps a vu le Caen HB repartir sur des bases différentes. Les handballeurs normands qui pêchent dans la finition depuis le début de la préparation, se lâchent beaucoup plus, arrivent à percuter et à être efficaces face au but. Morkunas qui fait office de muraille dans ses cages et qui a conquis les supporters présents, permet à son équipe de creuser l'écart (18-11, 49'). Les Angevins résignés face aux assauts caennais vont finir par s'incliner 25 à 17.

Ce match qui n'avait que le nom " amical " tant la rencontre fut intense et prise au sérieux par les deux équipes a permis aux Vikings de se jauger face à un adversaire qui sera sans aucun doute un candidat sérieux à la montée. Pour Nabil Slassi, pivot, "c'est pas mal, on n'a pas pris beaucoup de buts, on en met vingt-cinq, on aurait pu en mettre plus. Il va falloir travailler le duel tireur-gardien, c'est ce qui nous porte défaut depuis le début de la préparation. La machine est en train de prendre petit à petit".

Le prochain rendez-vous

Le Caen HB participera à un dernier match amical afin de clôturer sa préparation. Ils défieront une deuxième fois Gonfreville le 31 août prochain à Lillebonne. Les deux équipes se retrouveront également le 7 septembre lors d'une troisième confrontation, puisque le sort a voulu qu'ils se rencontrent lors de la 1ère journée de Nationale 1.

A LIRE AUSSI.

Handball (Nationale 1) : le Caen HB fait bonne figure au tournoi des Vikings

Handball (Proligue). Jordan Allais avant le trophée des Vikings [Interview]

Handball (N1M) : le Caen HB s'impose pour son premier match amical

Handball (Proligue) : Fin de périple en Proligue pour Caen

Handball (Proligue). Le Caen HB à l'aube du Trophée des Vikings