Caen. Handball (N1M) : le Caen HB clôture sa préparation sur une bonne note

Le match

Ce samedi 31 août 2019, le Caen HB (Calvados) défiait Gonfreville l'Orcher (Seine-Maritime) à Lillebonne en guise de dernier match amical avant d'entrer dans leur saison en Nationale 1.

Les Vikings ont pu faire avec un groupe au complet. En effet, Nyls Breysacher, Davorin Vujovic, Florian Bouclet et Samuel Alexandrine faisaient leur retour sur les parquets. Les coéquipiers de Giedrius Morkunas, qui ont perdu il y a une dizaine de jours face à cette même équipe de Gonfreville (défaite 25-22), avaient donc une revanche à prendre.

Malgré une entame de match très compliquée, les Vikings reviendront en tête à la pause (13-11, 30'). Il faudra attendre la seconde période pour voir les Normands être plus entreprenants et creuser l'écart dans un match qui fut très physique. Le Caen HB l'emportera finalement sur le score de 29 à 25. Cette victoire reste cependant anecdotique puisque les deux équipes qui s'affronteront dans une semaine en championnat n'ont pas dévoilé toutes leurs cartes.

La réaction

Roch Bedos (entraîneur du Caen HB) : "On clôture la préparation sur une note positive. Il n'y a pas plus de choses que ça à retenir, c'était un match assez particulier puisque l'on se rejoue la semaine prochaine mais cette fois-ci en championnat. Il y avait une sorte de poker menteur entre les deux équipes. Sur l'aspect psychologique, je pense que c'était important de gagner et les gars ont fait les efforts nécessaires pour sortir du match avec un résultat positif."

Le prochain rendez-vous

En clôturant sa série de matchs amicaux par une victoire, le Caen HB présente un bilan plutôt positif avec quatre victoires pour deux défaites. Les joueurs de Roch Bedos ont désormais les yeux rivés sur le championnat de Nationale 1. Pour commencer leur saison, les handballeurs normands affronteront Gonfreville l'Orcher qu'ils viennent d'affronter deux fois en match amical. Le match aura lieu le 7 septembre prochain à 20h30 au Palais des Sports.

