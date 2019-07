Handball (Nationale 1) : le Caen Handball fait son retour sur les parquets

Après sa relégation en Nationale 1 en avril dernier, le Caen Handball (Calvados) a repris l'entrainement ce vendredi 26 juillet 2019 avec notamment des tests physiques le matin et une séance de musculation l'après-midi avec la mise en place d'un circuit training. "Les premières journées sont plutôt dédiées à la remise en activité du corps et beaucoup de travail de cohésion et de groupe. On a une remise en route planifiée sur les six semaines" explique Roch Bedos, aux commandes du groupe.

La Proligue en ligne de mire

"Évidemment les objectifs sont très clairs, on veut revenir en Proligue très rapidement. On se laisse deux ans maximum mais si on peut le faire en un an on ne se privera pas". Pour le nouvel entraineur du Caen Handball, en provenance du Havre, pas question de cacher les ambitions et les intentions du club de remontée en Proligue cette saison.

• Lire aussi : les premiers mots de Roch Bedos, nouvel entraîneur du Caen HB



Cependant, il faut rester les pieds sur terre. "Maintenant on n'est pas seul, le championnat est très complexe avec une nouvelle formule, un championnat relevé avec des équipes qui ont de plus en plus de qualités, qui se sont bien renforcés". Afin de préparer au mieux la saison 2019/2020 et pour être prêt le 7 septembre prochain pour le premier match de championnat contre Gonfreville l'Orcher au Palais des Sports, le Caen HB va partir en stage à La Roche-Sur-Yon où se déroulera le premier de ses six matchs amicaux contre l'US Saintes. La rencontre aura lieu le mercredi 7 août prochain.



A LIRE AUSSI.

Handball : les premiers mots de Roch Bedos, nouvel entraîneur des Vikings de Caen

Handball (Proligue) : Le dernier quart d'heure encore fatal pour Caen

Handball (Ligue féminine, 11e journée) : Le Havre domine Bourg-de-Péage et s'offre une bouffée d'oxygène

Handball: Pas de repos pour les Vikings pendant le championnat du monde

Handball : Chérif Hamani quittera la JS Cherbourg en fin de saison