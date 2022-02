Handball. Deuxième victoire en N1M de la saison pour Caen face à Pau

Les Vikings de Caen (Calvados), dixièmes au classement, affrontaient leur poursuivant, Pau, avant-dernier du championnat ce dimanche 20 octobre 2019, à Caen. Après un début de championnat compliqué et une seule victoire au compteur (face à Vernouillet, quatrième journée), les Caennais avaient à cœur de redorer leur blason.

Le match

Le match démarre très bien pour les Caennais qui mènent très rapidement 4-0 (5'). Les adversaires commettent de nombreuses erreurs de passes et permettent aux locaux de maîtriser la rencontre. Duel de fin de classement certes, mais les Vikings dominent clairement ce premier acte en gardant leur avantage, en jouant juste et sans se faire peur. Le gardien caennais Jordy Jacoby est lui aussi en réussite puisqu'il réalise pas moins de sept parades décisives. Côté offensif, Skirmantas Pleta (sept réalisations) et Mathias Créteau (six réalisations) se montrent particulièrement efficaces face au but. Si leur équipe mène 20 à 11 à la pause, c'est en partie grâce à leur bonne forme du jour.

Une deuxième mi-temps compliquée

Au retour des vestiaires, la tendance s'inverse. Les Normands sont totalement hors du coup et voient Pau leur remonter quatre buts en l'espace de quatre minutes (20-15, 34'). Les offensives adverses sont plus précises et plus efficaces, mais les Vikings arrivent à garder leur avance malgré les assauts incessants des Palois. Des fautes évitables, des deux-minutes et des lancés stoppés par le gardien de Pau amènent les Normands à douter. La fin de rencontre se rééquilibre, et les Vikings finissent par s'imposer 33 à 30. Cette deuxième victoire de la saison fait du bien aux Normands qui ont, par le passé, laissé passer trop de points dans des matchs semblables. Mentalement et moralement, ces trois points sont les bienvenus.

La réaction

Roch Bedos (entraîneur du Caen Handball) : "On s'est déconcentrés, on est retombés un peu dans nos travers. On a fait une très bonne première mi-temps, très disciplinée avec du jeu sur grand espace et Jordy (Jacoby) a fait les arrêts qu'il fallait, tout était très bien millimétré. À la mi-temps, je leur ai dit 'attention, les 15 premières minutes sont importantes'. On prend un 2-0 dès le début et on se met à douter, ils reviennent et on est revenus dans nos travers, on défendait un peu moins bien. Il y a encore des choses à stabiliser, mais ça aurait fait mal de ne pas gagner ce soir".

Le prochain rendez-vous

La prochaine journée, le samedi 2 novembre 2019 (20h30), les Vikings se déplaceront à Grenoble. Un adversaire descendu de Proligue, tout comme le Caen Handball la saison dernière. Les Grenoblois réalisent un bon début de saison avec trois victoires, un nul et deux défaites au compteur, pour un total de 13 points. Ce déplacement sera l'occasion pour les Normands d'essayer de décrocher leur premier succès à l'extérieur.

Charles Mesnildrey

A LIRE AUSSI.

Handball (N1M) : Caen démarre sa saison par une défaite contre Gonfreville

Handball (Proligue) : Le dernier quart d'heure encore fatal pour Caen

Handball (Nationale 1) : le Caen HB fait bonne figure au tournoi des Vikings

Handball (Proligue, 18e journée). Caen perd son 2e derby face à Cherbourg

Handball (Proligue) : Cherbourg s'amuse et humilie Caen dans le derby