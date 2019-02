Handball (Proligue) : Cherbourg s'amuse et humilie Caen dans le derby

Le match.

Humiliés, asphyxiés, inexistants... les adjectifs sont nombreux pour qualifier les Vikings de Caen ce vendredi 1er février contre leur rival cherbourgeois. Un derby presque à sens unique qui aura laissé planer l'ombre d'un combat pendant cinq petites minutes (2-2, 5') avant que Caen ne perde totalement les pédales. Avec quatre buts de retard au quart d'heure de jeu (8-4, 15'), c'est comme si tout était déjà écrit. Sacko tente tant bien que mal de sauver les siens, accompagné de Corneil sur quelques coups d'éclat mais la foudre de Cardinal permet déjà de faire le trou à la pause. Comme un grand, il réalise un 4/4 sur jeu rapide juste avant la pause (17-13, 30').

Caen encaisse 21 buts aux ailes

La JS Cherbourg redémarre tambour battant tandis que les Vikings, de leur côté, continuent de douter. Les Caennais n'y sont plus et prennent la foudre. En dix minutes, ils encaissent sept buts, avec notamment un festival de Manebard et Cardinal. Au total, ce sont 21 buts inscrits sur les ailes des Mauves. Les locaux se permettent même d'humilier l'adversaire par un kung-fu signé Manebard. Bref, Caen est dépassé et les manchois agissent en véritable rouleau compresseur. A dix longueurs de retard à dix minutes du terme (30-20, 51'), Caen connaissait déjà son sort. Les quelques arrêts d'Arsenic et les initiatives d'Allais passent presque inaperçus dans le décor. Caen n'aura pas eu les armes et la JSC a mérité sa victoire, sur tous les fronts. Les Mauves n'avaient pas gagné depuis le 28 septembre dernier à domicile.

Les réactions.

Philippe Breysacher (entraîneur Caen) : "On a pris une bonne raclée. On était complétement à côté de notre sujet. C'est toujours les mêmes mots et les mêmes conséquences. Dès qu'on rate des tirs immanquables, notre jeu se délite totalement. Les joueurs avaient imaginé un autre scénario, c'est la première fois de la saison que l'on implose dans ce sens là".

Nicolas Tricon (entraîneur Cherbourg) : "Je suis soulagé car notre préparation n'avait pas été terrible. On a bien abordé la rencontre et eux ils sont malades. Caen est une équipe sans patron. Le ballon pèse 10 tonnes dans leur main. La fin de saison va être très longue pour eux".

[HANDBALL] la @JSCherbourg écrase @VikingsCHB dans le derby de #Normandie de #Proligue.



Victoire 34 à 23 des Cherbourgeois dans leur chaudron de Chantereyne #Manche #Calvados pic.twitter.com/RVzTkRCmna — Tendance Ouest (@tendanceouest) 1 février 2019

La fiche.

Mi-temps : 17-13 / Score final : 34-23 / Arbitres : E.Tournant & A.L. Paradis

Cherbourg : Curcic 1, Vallet 1, Christin, Gunko 4, Conte, Larouche, Guillard 2, Clusel 1, Manebard 9, Cardinal 12, Bordier 3, David, Alexandre, Dalmont 1. GB : Horvat 4/21 arrêts et Busa 11/20 arrêts. Entr : N.Tricon.

Caen : Rosier 1, Pleta 2, Van Cauwenberghe, Allais 3, Langevin 1, Créteau, Roopinia 1, Sacko 5, Garcia, Vujovic 2, Bouclet 3, Rossi 1, Corneil 4. GB : Breton 5/16 arrêts et Arsenic 5/28 arrêts. Entr : P.Mahé (P.Breysacher).

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue). Caen lâche le derby à Cherbourg et plonge plus bas que terre

Handball (Proligue, 18e journée). Caen perd son 2e derby face à Cherbourg

Handball (Proligue) : Cherbourg dans le dur, Caen étrille Vernon

Handball (Proligue) : Les Vikings de Caen continuent d'impressionner !

Handball (Proligue) : money-time perdant pour Caen à Dijon