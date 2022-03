Caen. Handball (National 1) : les Vikings enchaînent face à Boulogne-Billancourt

Les Vikings, 10e, affrontaient les joueurs de Boulogne-Billancourt, 12e et derniers du championnat, ce dimanche 10 novembre 2019 à Caen. Après un début de saison compliqué, les Normands avaient à cœur de confirmer leur regain de forme des deux dernières sorties. Après les victoires face à Pau (33-30) et face à Grenoble (30-25), il fallait poursuivre la série positive en cours face à Boulogne-Billancourt.

Le match

Les Normands mettent quelques minutes à rentrer dans la partie. Menés 3 à 1 dès la deuxième minute, les joueurs de Roch Bedos se reprennent rapidement et finissent par prendre l'avantage. Une nouvelle fois, Skimantas Pleta est dans tous les bons coups. Ce dernier combine parfaitement à plusieurs reprises avec Mathias Creteau. Le capitaine caennais Maxime Langevin se fait exclure deux minutes à la 22e et c'est à cet instant que les Vikings connaissent une légère baisse de régime. Les visiteurs en profitent pour réduire l'écart au score. Malgré cette fin de mi-temps compliquée, Caen mène 14 à 13 à la pause. À noter la belle performance du gardien caennais Giedrius Morkunas qui a repoussé pas moins de 7 tentatives adverses lors des 30 premières minutes.

Un second acte compliqué puis heureux

Au retour des vestiaires, les Normands retrouvent leur efficacité. Ils arrivent à reprendre plusieurs buts d'avance notamment grâce à Maxime Langevin qui réalise un début de deuxième acte intéressant offensivement (20-16, 43'). Jordy Jacoby repend sa place dans les buts caennais et réalise plusieurs parades décisives, les deux portiers vikings sont dans un bon jour. Malgré cela, les Caennais connaissent un nouveau temps faible et les visiteurs parviennent à revenir à un but d'écart (21-20, 47'). Davorin Vujovic prend ses responsabilités dans cette deuxième mi-temps et enchaîne les buts. Les joueurs de Boulogne se retrouvent quant à eux à cinq contre sept et peinent donc à trouver l'ouverture pour revenir au score (23-20, 50'). La fin du match est plus équilibrée. Caen arrive à garder ses buts d'avance malgré plusieurs échecs au tir et une défense en difficulté. Les Vikings s'imposent face à Boulogne-Billancourt 28-24 et distancent son adversaire du jour.

La fiche du match

28-24 (14-13)

Caen : J.Jacoby-Koaly (7 arrêts), G.Morkunas (7 arrêts), J.Allais (2 buts), T.Andreau, F.Bouclet (1 but), M.Creteau (4 buts), T.Ferron, M.Fouga, M.Langevin (cap, 5 buts), S.Pleta (7 buts), N.Slassi, D.Vujovic (9 buts)

Boulogne-Billancourt : T.Delamotte (5 arrêts), C.Dupre (4 arrêts), A-Y.Corcher (5 buts), E.De Flaviis (3 buts), M.Hieu-Courtois (2 buts), Y.Leze (3 buts), L.Litoust, V.Marcet (cap, 4 buts), M.N'Diakha, Q.Ngoulou (2 buts), M.Pepin (1 but), R.Perdrix (4 buts), R.Ubizzo, C.Barboille

La réaction

Roch Bedos (entraineur du Caen Handball) : " On savait que c'était une équipe compliquée à jouer parce qu'elle produit un handball de qualité et on l'a prouvé ce soir on n'a pas réussi à se mettre à l'abri rapidement. En première mi-temps on fait un petit break de plus quatre, on a des ballons plus simples, on peut se mettre dans une situation un peu plus facilitante et puis on perd des ballons et ils reviennent. La seconde mi-temps on est proche et on arrive à se détacher un peu mais on a toujours un dernier ballon qui est mal négocié. Derrière on se fait un peu peur. L'ampleur au score ne reflète pas vraiment le match. Le plus important c'est la victoire ce soir car même sans maîtriser on a passé un cap même en jouant très mal on arrive à prendre les trois points. "

Le prochain rendez-vous

La prochaine journée, le samedi 23 novembre (20h30), les Vikings se déplaceront à Sarrebourg. Un adversaire un nouvelle fois qui talonne le Caen Handball au classement. Ce déplacement sera l'occasion pour les Normands de décrocher leur deuxième succès à l'extérieur de la saison et de mettre Sarrebourg à distance.

