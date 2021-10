Handball. Coupe de France : Caen file en 16e en s'imposant à la dernière seconde

Les Vikings de Caen (Calvados) affrontaient les joueurs du Cesson-Rennes (Proligue) ce dimanche 17 novembre 2019 à Caen, dans le cadre de la Coupe de France. Les Normands ont décroché leur ticket pour les 16e de finale dans un scénario complètement fou. Résumé.

Le match

Le match débute très bien pour les Caennais qui montrent de belles intentions. Jordan Allais fait résonner la barre avant que le gardien normand ne montre ensuite toute sa classe. Les Vikings mènent rapidement par quatre buts d'écart grâce à des attaques bien menées et une défense solide (4-0, 5'). La suite de la première période est plus compliquée pour les Caennais qui voient leurs adversaires du jour revenir au score (5-5, 13'). Cesson-Rennes parvient même à prendre l'avantage peu de temps après (6-8 18'). Le gardien visiteur est particulièrement en forme et parvient à réaliser plusieurs arrêts de grande classe. Caen revient dans la partie après un temps mort demandé par Roch Bedos (8-8, 20'). La fin de ce premier acte est largement en faveur des Bretons qui mènent 16 à 11 à la mi-temps, bien aidés par leur gardien qui a réalisé 9 arrêts.

Une fin de match incroyable

Au retour des vestiaires, le match reprend très fort côté visiteur. Pour Caen, le match se complique avec la blessure de Mathias Creteau. Les tirs normands sont moins précis et face à eux, les joueurs bretons sont particulièrement efficaces face au but. Au fil des minutes, Caen reprend un peu de force et montre un meilleur visage, avec notamment une défense de nouveau solide. Cesson-Rennes se voit à plusieurs reprises sanctionné d'exclusions et Caen en profite pour revenir petit à petit sur son adversaire (20-22, 26'). Jordy Jacoby sort le grand jeu en sortant deux jets de 7 m en une minute (23-24, 52'). En toute fin de rencontre, le score est de 26 à 26, et Jordan Allais vient crucifier l'équipe de Cesson-Rennes à la dernière seconde sur un coup franc. Caen s'impose 27-26 et se qualifie en seizième de finale.

La fiche du match

Score final : 27-26/Mi-temps : 11-16

Caen : J.Jacoby-Koaly (6 arrêts), G.Morkunas (4 arrêts), J.Allais (7 buts), T.Andreau, F.Bouclet (2 buts), M.Creteau, T.Ferron, M.Fouga (5 buts), M.Langevin (cap, 4 buts), S.Pleta (7 buts), D.Vujovic (1 but), E.Deschamps (1 but), S-S.Alexandrine

Cesson rennes : R.Pierre (1 arrêt), R.Cantegrel (14 arrêts), I.Anic (cap, 4 buts), N.Affreingue, H.Lima (1 but), Y.Cardinal (10 buts), M.Derouet, S.Esteki (1 but), G.Gudmundsson (2 buts), S.Hochet (2 buts), H.Kamtchop (2 buts), L.Mitrovic, J.Pirani, A.Villeminot (4 buts), S.Zmuda

La réaction

Roch Bedos (entraineur du Caen Handball) : "On fait un début de seconde mi-temps assez catastrophique, on n'y est plus du tout défensivement, on est moyens offensivement. On sort de notre stratégie défensive, on perturbe un peu. On sort deux arrêts de penalty coup sur coup qui nous font du bien. Ensuite on égalise et on s'impose. C'est surtout la volonté du groupe, on a passé une étape, on le montre ce soir. La Coupe de France, c'est le petit cadeau, le plus important, c'est de continuer à travailler pour enchaîner en championnat."

Le prochain rendez-vous

Les Vikings se déplaceront à Sarrebourg pour la 9e journée de championnat le samedi 23 novembre 2019 (20 h 30). Un adversaire qui talonne le Caen Handball au classement. Ce match sera l'occasion pour les Normands de décrocher leur deuxième succès à l'extérieur de la saison en championnat et de mettre Sarrebourg à distance.

Charles Mesnildrey

