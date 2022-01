Caen. Handball (Coupe de France, 16e de finale) : Caen tout proche du bel exploit face à Dunkerque

Le match.

Les Vikings auront eu raison d'y croire. Sortis par le 5e de Lidl Starligue qu'est Dunkerque, Caen n'aura pas démérité, en ayant dominé la quasi-totalité de la rencontre. Mais le sprint final a de nouveau coûté cher aux caennais, qui s'inclinent d'une seule unité (23-24). Les nordistes ouvraient la marque par l'intermédiaire de N'Goma avant de devenir trop poussifs offensivement. Caen profitait alors du manque de discipline adverse pour prendre l'avantage jusqu'à s'offrir un +5 peu après le quart d'heure de jeu pour finalement rentrer aux vestiaires avec une unité d'avance (12-11, 30').

Caen allergique aux fins de match

Le retour sur le parquet du Palais des Sports engageait une autre dynamique. À croire que Dunkerque s'était fait remonter les bretelles à la pause puisqu'il reprenait les devants (15-16). La sortie sur blessure d'Alexandre Aguilar côté caennais (entorse de la cheville) n'arrangeait rien puisqu'il était l'un des seuls à obtenir 100% de réussite. Mais Rossi et Allais prenaient leurs responsabilités en tant que pivot avant une fin de match à suspens. À cinq minutes du coup de sifflet final, Caen menait encore la barque (23-22) avant que Jordan Allais manque le coche à 6m pour creuser l'écart à +2. Un véritable retournement de situation s'opérait puisque Dunkerque égalisait pour s'imposer finalement d'une unité (23-24). Une défaite sur le fil qui laisse des caennais frustrés d'avoir pu rivaliser contre un gros bras de Starligue, sans la victoire dans la musette.

Réactions.

Sébastien Rossi (Caen) : "On a l'impression que c'est la malédiction de chez nous, toujours perdre d'un but. C'est frustrant mais on a réussi à tenir une équipe de D1, en les embêtant jusqu'au bout, c'est encourageant pour la suite. C'est une surprise de les avoir accroché jusqu'au bout mais cela confirme notre efficacité défensive. Ça s'est encore joué sur des derniers ballons et quelques détails en fin de match".

Jordan Allais (Caen) : "C'est frustrant comme depuis 5 matchs maintenant car ce sont les dernières minutes qui pêchent. On a fait un super match contre une grosse équipe de Dunkerque donc je pense que l'on va ressortir de cette rencontre avec de la confiance. Ce qui est rageant encore une fois c'est d'échouer à un but. Moi je manque une balle à 2min de la fin pour passer à +2 et je tire à côté de la cage. Nos derniers duels face au gardien nous coûtent cher".

La fiche.

Mi-temps : 12-11 / Score final : 23-24 / Arbitre : O.Buy et S.Duclos

Caen : Moran 2, Pleta 3, Allais, Langevin 3, Mancelle 2, Marescot, Breysacher, Zeljic 2, Rosales-Pousada 1, Sacko 4, Garcia , Aguilar 4, Rossi 1, Corneil 1. GB : Serdarevic 12/30 arrêts , Arsenic 3/8 arrêts. Entr : D.Mihailovic.

Dunkerque : Rahim 4, Billant 3, Nagy 6, Nkonda, Soudry 1, Pozzer 1, N'goma 2, Lobry, Pelayo 2, Nieto 1, Inoue Langaro 4, Lippens, Butto. GB : Grams 10/31 arrêts, Annotel 0/2 arrêts. Entr : A.Calbry.

