Saint-Lô. Sports en Normandie : football, Avranches (N) fait un nul, Laval et Le Havre défaits en L2, Caen reçoit Guingamp

Saint-Lô Football, National : Avranches et allé faire un nul, en Ligue 2, Laval et le Havre s'inclinent à l'extérieur en attendant la rencontre Caen Guingamp en L1, et du Handball, en Coupe de France, Cherbourg se déplace à Gonfreville.