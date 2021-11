Coupe de France: Nice, éliminé, commence mal l'année

La Coupe fête ses 100 ans, et Nice ne sera pas au banquet. C'est la 3e saison consécutive que Nice s'arrête à ce stade de la compétition, quand l'élite entre en lice...

Les Aiglons de Lucien Favre ne sont pas doués pour les Coupes, qu'elles soient européenne (élimination aussi en Europa League) ou domestique (les Azuréens étaient déjà éliminés en Coupe de la Ligue).

Et la saison pourrie se poursuit pour Metz, pensionnaire de l'élite éliminé par Lens (L2) 2 à 0. Encore une mauvaise nouvelle pour les Lorrains après les deux points de retrait dans l'affaire des pétards et la polémique née des propos du président messin Bernard Serin auteur d' une allusion déplacée entre la sanction imposée à son club et la tuerie du Bataclan.

Dans les autres matches, le terrain, impraticable samedi, a pu dégeler et Sainte Geneviève (CFA 2) - Caen (L1) s'est enfin joué dimanche après-midi. Les pros de Caen ont été sans pitié, s'imposant 3 à 0. Autre membre de l'élite, Bordeaux a fait le juste nécessaire avec un but de Malcom à la 87e minute (1-0) pour se qualifier sur le fil contre Clermont (L2).

La Fédération française de football (FFF), instance de tutelle de la compétition, doit encore recaser trois matches reportés pour cause de froid: Fleury 91 FC (CFA) - Brest (L2), Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2) et FC Luneville (CFA 2) - FC Chambly Thelle (NAT).

Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu dimanche soir à Lyon, à partir de 20h05 avant OL-Montpellier (21h00), pour des affiches prévues les 31 janvier et 1er février. La finale du centenaire est programmée le 27 mai.

Vendredi

US Avranches (NAT) - Laval (L2) 3-1

Les Herbiers (NAT) - Gazélec Ajaccio (L2) 4-3

Monaco (L1) - AC Ajaccio (L2) 2-1

Samedi

Lille (L1) - AS Excelsior Saint-Joseph (DH/La Réunion) 4-1

Sarreguemines (CFA 2) - Reims (L2) 2-1

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA) 3-1

Blagnac FC (DH) - Niort (L2) 0-1

Bergerac Périgord FC (CFA) - Toulouse Rodéo FC (CFA 2) 2-2 a.p., Bergerac qualifié 3 t.a.b à 2

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (NAT) 0-0 a.p., CA Bastia qualifié 4 t.a.b à 3

Strasbourg (L2) - Epinal (NAT) 4-2 a.p.

US Quevilly Rouen Métropole (NAT) - Jeanne d'Arc Drancy (CFA) 3-2

Guingamp (L1) - Le Havre (L2) 2-1

Blois (CFA 2) - Nantes (L1) 1-2

Besançon (CFA 2) - Nancy (L1) 0-3

Louhans-Cuiseaux (CFA 2) - Dijon (L1) 0-2

Grenoble (CFA) - Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA) 1-2

Paris SG (L1)- Bastia (L1) 7-0

Dimanche

Ste Geneviève (CFA 2) - Caen (L1) 0-3

Lorient (L1) - Nice (L1) 2-1

Clermont (L2) - Bordeaux (L1) 0-1

Lens (L2) - Metz (L1) 2-0

Toulouse (L1) - Marseille (L1) 1-1, match en prolongation

Auxerre (L2) - Troyes (L2) 2-2, match en prolongation

(17h00) US Granvillaise (CFA) - Angers (L1)

Châteauroux (NAT) - Pau FC (NAT)

Jeanne d'Arc de Biarritz (DH) - Rennes (L1)

Istres FC (DHR) - GS Consolat (NAT)

Croix Football Iris Club (CFA) - Saint-Etienne (L1)

(21h00) Lyon (L1) - Montpellier (L1)

Reportés pour cause de froid à une date ultérieure:

Fleury 91 FC (CFA) - Brest (L2)

Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)

FC Luneville (CFA 2) - FC Chambly Thelle (NAT)

NDLR:

L1: premier échelon national

L2: deuxième échelon

National: troisième échelon

CFA: quatrième échelon

CFA2: cinquième échelon

DH: sixième échelon

DHR: septième échelon

