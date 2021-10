Caen. Caen : les écologistes satisfaits du nouveau tramway

Un tramway tout beau, tout neuf, et qui émet moins de gaz à effet de serre que des centaines de voitures dans le centre-ville de Caen (Calvados), voilà à quoi ressemble le tramway version 2019 des Caennais.

• Lire aussi : Après 18 mois de travaux, le tramway de Caen est en piste !



Il a été inauguré hier, samedi 27 juillet 2019, lors d'une journée d'exception entre défilés, parades, animations, spectacles. Et comme à chaque nouveauté, il laisse la place à tous les avis. Certains utilisateurs glanaient un tramway "agréable, silencieux, confortable, bien aménagé et fonctionnel". D'autres, plus critiques, se plaignaient "d'attendre plus de dix minutes". Si la première rampe de lancement de ce nouvel engin nécessite encore quelques réglages, il séduit en tout cas les porteurs du mouvement Europe Écologie les Verts (EELV).

"Préférer les modes doux de déplacement"

Face au réchauffement climatique, les écologistes se disent très satisfaits de la mise en service de ce tramway fer. Ils espèrent que ce nouveau mode de déplacement "incitera les habitants et visiteurs à préférer à la voiture individuelle les transports en commun et les modes doux de déplacement".



• Lire aussi : les 10 histoires insolites sur le tramway de Caen



"Notre agglomération doit s'engager dans une transition vers une mobilité véritablement écologique : seul un projet global de mobilité cohérent et misant sur la réduction modes de transports carbonés peut nous permettre d'y parvenir", indique EELV dans un communiqué.



A LIRE AUSSI.

À Caen, un nouveau tramway frais, moderne et silencieux

Montivilliers veut devenir la ville du vélo

Après 18 mois de travaux, le tramway de Caen est en piste !

Elisabeth Borne à la transition écologique : les Normands mitigés

Nouvelle ligne de tram, autocars… le transport havrais s'élargit