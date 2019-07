Après 18 mois de travaux, le tramway de Caen est en piste !

ENFIN ! Après dix-huit mois de travaux, le nouveau tramway de Caen (Calvados) fait son retour dans les rues de Caen ce samedi 27 juillet 2019. Une rame grise, plus lumineuse, moins bruyante et moderne, voilà à quoi ressemble le nouveau moyen de transport des Caennais.

Les premiers voyageurs sont partis ce matin dès 4h20 sur les trois lignes T1 qui relie Hérouville-Saint-Clair à Ifs, T2 de Caen Campus 2 à la presqu'île et T3 du château à Fleury/Orne.

Départ de la première rame du nouveau #tramway2019 à 4h19. Deux jours de gratuité pour découvrir le nouveau réseau @TwistoCaen pic.twitter.com/H0N5WxfiRE — Caen la mer (@Caenlamer) July 27, 2019

Transport gratuit tout le week-end

C'est sous le ciel gris calvadosien que le tramway fer sera inauguré à 11h30 boulevard Maréchal Leclerc, à proximité de la station Saint-Pierre. Trois temps forts suivront ensuite. De 15h à 18h, six stations seront en fête : celle du café des images à Hérouville-Saint-Clair, au Calvaire Saint-Pierre, aux Rives de l'Orne, place de la liberté, place du commerce à Caen et à Ifs, terminus Ifs Jean Vilar.

Il est là le nouveau tramway @TwistoCaen de @CaenOfficiel @Caenlamer et ses premiers voyageurs. Inauguration officielle à 11h30. Billets gratuits tout le week-end ! pic.twitter.com/nM75XHKlIf — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) July 27, 2019

Le deuxième temps fort concerne trois parades, en courant, en pédalant et en marchant aux départs de Caen, Ifs et Hérouville-Saint-Clair, à partir de 19 heures. La journée inauguration se clôturera par un spectacle d'exception sur l'un des quartiers en devenir de Caen, à la presqu'île. Un spectacle féérique et lumineux se prépare à partir de 22h30.

Toutes les lignes de tramway seront gratuites tout le week-end. Alors profitez-en !

