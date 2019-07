À Caen, un nouveau tramway frais, moderne et silencieux

Il y avait du monde, beaucoup de monde pour accueillir sous les applaudissements le tout nouveau tramway de l'agglomération Caen la Mer (Calvados). Des centaines de personnes étaient au boulevard Maréchal Leclerc pour assister à l'ouverture commerciale des toutes nouvelles rames.

Après 18 mois de travaux, les maires de Caen et d'Hérouville Saint-Clair ont félicité le travail de tous ceux qui ont contribué à ce projet dans des temps disent-ils "records". Joël Bruneau, maire de la Ville de Caen félicite quant à lui les habitants, les Caennais, pour leur patience, pendant qu'Hervé Morin, président de la région Normandie met au cœur de son discours la patience des commerçants et cette nouvelle pierre pour une politique de proximité entre les commerçants et les habitants.

Le maire @joelbruneau remercie l'ensemble des collaborateurs et les riverains pour leur patience après les 18 mois de travaux du #tramway2019 pic.twitter.com/2dVld0K0w2 — Tendance Ouest (@tendanceouest) July 27, 2019

Ce tout nouveau tramway, d'une valeur de 259,9 millions d'euros est un "investissement pour le désenclavement des quartiers" comme le souligne Rodolphe Thomas, 1er vice-président de la Communauté urbaine de Caen la mer, avec comme compétences les transports, les déplacements et les infrastructures.

Les utilisateurs séduits

"Qu'est-ce qu'il est beau", voilà ce que s'écriait quelques curieux venus à la grande cérémonie à l'apparition du tramway d'inauguration. À bord, c'est un tramway neuf, climatisé et doté de port USB que les tous premiers passagers ont pu découvrir.

Construit par la société française Alstom, la Ville de Caen est la deuxième ville à posséder ces toutes nouvelles lignes comme le souligne, Olivier Deshayes, chef de projet Alstom. Sélectionnée dès 2015, la société s'est démarquée des autres grâce au silence et à la douceur qu'émet ce nouveau moyen de transport.

Le #tramway2019 @Caenlamer séduit de nombreux utilisateurs cet après-midi au départ du nouvel arrêt des Rives de l'Orne #inauguration pic.twitter.com/lSvp2PYCc2 — Tendance Ouest (@tendanceouest) July 27, 2019

En plus du silence, la technologie de ce tout nouveau tramway continue dans la politique de transition écologique que met en place la région. Olivier Deshayes souligne également que "la climatisation est un système régulé en fonction du nombre de personnes dans la rame. On peut adapter la consommation des climatisations pour faire le froid nécessaire, ce qui n'était pas présent dans l'ancien TVR".

Inauguration de la toute nouvelle ligne reliant le centre ville à la presqu'île en présence des forces majeures du grand projet de mobilité. - Torvic Stanley

Disponible gratuitement ce week-end, ce tout nouveau tramway fera le bonheur de tous ceux qui l'ont attendu patiemment depuis déjà un an et demi.

