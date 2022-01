Caen. Le service "Renault Mobility" arrive à Mondeville

La septième station de location de voiture de la communauté de Caen-la-mer vient de s'implanter à Mondeville (Calvados). Il s'agit de "Renault Mobility", un service d'autopartage qui permet d'avoir accès à une voiture en libre-service. Présenté par Étienne Balmier, conseiller Renault Rent-Mobility, il est accessible via smartphone 24h/24 et 7j/7 grâce à l'application du même nom. Avec ce service, l'utilisateur peut réserver un véhicule de chez lui. La location d'une voiture comprend également l'obligation de faire l'état des lieux avec la prise de quatre photos, au départ et au retour.

Les grandes villes françaises étant de plus en plus encombrées, le dispositif a pour objectif de libérer des places de stationnement et de remplacer jusqu'à cinq voitures personnelles. Il s'agit pour Hélène Burgat, maire de Mondeville, "d'une complémentarité des offres qui s'ajoute à celle des vélos".

Plusieurs emplacements dédiés

Les tarifs varient selon la voiture louée. Lors du lancement du service, cinq Twingo, trois Zoé et une Clio ont été mises à disposition. Par exemple, le prix de location d'une Twingo est de cinq euros par heure, en journée (de 7h à 20h). Actuellement, sept emplacements ont été attribués à ces véhicules : à Caen, parking longue durée Effia à la gare, place de la Résistance, place Saint Étienne le Vieux, rue Gémare et avenue de la Libération. Puis au Café des images à Hérouville Saint-Clair et rue Chapron à Mondeville.

Pour en savoir plus sur "Renault Mobility" et sur les tarifs, rendez-vous sur le site Twisto/rubrique autopartage ou sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=AKcXZDp1VA8, pour une vidéo sur son fonctionnement

