Calvados. Cet été, moins de Britanniques, mais des touristes venus du Sud

"C'est une saison exceptionnelle, voire record", confirme sans surprise Karl Joly, directeur de Calvados Attractivité, à l'heure de faire le bilan de la saison touristique, qui s'est refermée le lundi 30 septembre 2019. Avec huit millions de nuitées estimées, chez les professionnels et les particuliers, l'année du 75e anniversaire du Débarquement restera dans les annales.

La météo exceptionnelle a permis d'attirer les touristes dans le département, jusqu'à la fin de l'été. "Depuis trois ans, les Parisiens arrivent en nombre, fin août", poursuit le directeur, qui s'interroge sur l'impact à long terme du réchauffement climatique. "Les activités couvertes ont moins bien fonctionné. L'évolution de la météo va nous pousser à devoir adapter notre offre".

L'effet de la canicule

Pour les campings, le soleil est bien sûr une aubaine. "L'effet visible des fortes chaleurs, ce sont des clients du sud de la France qui sont venus chez nous. Ils ont été surpris par la richesse des paysages et la qualité des établissements", affirme Christophe Lelièvre, président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air. Chez Gîtes de France, les clients des cinq départements les plus au Sud sont aussi en augmentation. Enfin, les Espagnols et les Italiens ont été nombreux sur Caen-la-Mer. Les premiers sont d'ailleurs la nationalité la plus présente sur l'agglomération. "Des étrangers qui voyagent en groupes, et sont adeptes d'un tourisme urbain", note Hervé Lebel, président de Normandie Sites.

Si les visiteurs du Sud ont été plus nombreux, le constat est en revanche inverse chez les Britanniques. L'ensemble des professionnels constatent une baisse de la fréquentation des habitants d'outre-Manche, sans doute impactée par la baisse de la livre sterling et l'imminence du Brexit. "Rappelons quand même que les Anglais sont des habitués, qui ne passent plus forcément par les hébergements classiques ou les offices de tourisme", tempère Hervé Lebel. Et Paul Chandelier, président de Calvados Attractivité, de conclure : "je pense que cet effet n'est que momentané. Dans tous les cas, nos ports sont prêts pour le Brexit".

