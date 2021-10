Lillebonne. 24 heures de course pédestre à Lillebonne

C'est une épreuve très sélective de la course à pied : le 24 heures. Lillebonne (Seine-Maritime) accueille les 1er et 2 juin 2019 sa neuvième édition des 24 heures pédestre non-stop de la voie romaine. C'est organisé par le coureur de l'extrême Gérard Bertin. Il est un habitué des courses longue distance sur plusieurs jours et sans sommeil.

222 kilomètres en 24 heures

L'épreuve se déroulera au parc des Aulnes sur un parcours de 1 km 191. Pour rendre la compétition plus accessible, il n'y a pas qu'un 24 heures course. Il est possible de faire un 6 heures, un 12 heures ou un 24 heures en marche ou en course. Cette année, environ 80 coureurs et marcheurs sont attendus, dont un non-voyant sur le 24 heures marche et une dame de 80 ans non-voyante qui participera sur le 6 heures par équipe, avec l'association des chiens guide de Bourg-Achard (Eure).

En 2018, le 24 heures de Lillebonne a été remporté par un espagnol, Juan-Carlos Pradas. Les records de l'épreuve sont 222 kilomètres parcourus sur le 24 heures course, 300 kilomètres par équipe et 175 kilomètres en marche.

24 heures pédestre non-stop de la voie romaine, 1er et 2 juin 2019 au parc des Aulnes à Lillebonne, Départ à 11 heures le 1er juin, village d'animations sur place.

