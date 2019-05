Marche des Anges contre la méningite

Gérard Bertin, le marcheur de l'extrême de Lillebonne (Seine-Maritime), va parcourir 125 kilomètres samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 au profit des associations Petit Ange et Kelailescore. Une marche au profit de la lutte contre la méningite. Chacun est appelé à rejoindre Gérard Bertin le long du trajet entre Notre-Dame-de-Gravenchon et Feuquières (Oise) pour l'accompagner au moins quelques kilomètres.