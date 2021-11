Notre-Dame-de-Gravenchon. Un ultra-triathlon entre la Seine-Maritime et l'Eure pour la bonne cause

Cet ultra-triathlon (une première en Normandie) est l'idée de deux amis : Cédric Le Corre du Havre (Seine-Maritime) et Yann Kerraudren de Trouville-la-Haule (Eure). Ce dernier est le papa d'une petite fille atteinte d'une maladie incurable. Elle s'appelle Inès, elle est atteinte du syndrome de West. Ses parents ont créé une association pour lui venir en aide : Au nom d'Inès. L'ultra-triathlon sera couru pour cette association, mais également deux autres : Handicap Lorenzo et Pour le sourire de Pierre.

12 kms de natation, 540 kms de vélo et 120 kms de course

Le défi est assez fou. L'ultra-triathlon est une sous-discipline récente du triathlon qui se pratique sur de très longues distances, multiples de celles de l'Ironman. 12 kms de natation, 540 kms de vélo et 120 kms de course à pied. Pour le programme : la natation se fera depuis la piscine de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime), départ à 7h00 le 3 juin 2017. Pour les 540 kilomètres de vélo : départ de Port-Jérôme-sur-Seine (évidement) direction Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) avec Inès sur un vélo adapté, puis le duo traversera le pont de Brotonne pour rejoindre Pont-Audemer (Eure) et fera des boucles pour atteindre les 540 kilomètres. Le défi devrait se terminer entre le dimanche 4 juin au soir et le lundi 5 juin avec les 120 kilomètres de courses à pied qui se disputeront autour de la base de loisirs de Toutainville (Eure).

Le public est invité à soutenir les deux sportifs et les associations lors des épreuves à la piscine de Port-Jérôme-sur-Seine et à la base de loisirs de Toutainville.

• Ecoutez le reportage Tendance Ouest :