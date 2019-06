Les concerts gratuits de l'Armada : 40 groupes à voir à Rouen

Indissociables de l'Armada, les concerts gratuits organisés en fin de journée par la Région sur la presqu'île de Waddington à Rouen (Seine-Maritime) sont de vrais moments de liesse et de partage. Thierry Deslandes, programmateur de l'évènement, nous parle de ces concerts très attendus.

Quelles sont les têtes d'affiche de ces huit concerts de l'Armada ?

Thierry Deslandes : "Nous recevons, entre autres, Deluxe, Dadju, Calypso Rose, Magic System, Bénabar, Gauvin Sers, Feu chatterton, Les Ogres de barback et Mes souliers sont rouges mais aussi les normands MNNQNS, La maison Tellier, Joad et le rockeur caennais Little Bob. Ce sont aujourd'hui des figures incontournables du paysage culturel normand. Chaque soir, quatre artistes ou groupes musicaux se succèdent. Pour ce qui est des styles musicaux on retrouve aussi bien du R'n'B, du rap, du pop rock et de l'électro que de la chanson, du folk, du reggae ou encore des musiques du monde. C'est une programmation à la fois très éclectique et populaire !"

Comment les artistes ont-ils été sélectionnés ?

"La direction artistique du projet est assurée par la Région en coordination avec les sept salles de musiques actuelles normandes : le Tangram (Évreux - 27), le Big band café (Hérouville - 14), la Luciole (Alençon - 61), le Cargo (Caen – 14), le Tétris (Le Havre – 76), le 106 (Rouen – 76) et le Normandy (Saint-Lô – 50). Ce projet artistique a été mis en œuvre grâce à ce comité de partenaires. Nous avons reçu près de 400 candidatures et le jury a finalement retenu 40 groupes dont 27 originaires de Normandie. Les objectifs pour l'édition 2019 étaient de mettre en place une programmation éclectique et populaire, de valoriser les talents de Normandie, de donner une dimension internationale au projet mais aussi de faire référence au monde et au voyage et de fédérer par le biais de ce projet artistique les acteurs culturels de Normandie. Les têtes d'affiche ont été sélectionnées en fonction de leurs disponibilités, des projets artistiques, des profils recherchés et des budgets."

Quels sont les moyens techniques, humains et financiers mis en œuvre ?

"Nous avons installé une grande scène et des écrans géants destinés à diffuser une captation en live des concerts. La jauge prévue est de 50 000 personnes et plus de 150 personnes sont impliquées pour l'organisation de ces concerts, toutes compétences confondues. Il nous aura fallu 10 mois pour mener à bien ce projet et en termes de budget nous avons consacré 600 000 euros pour les cachets artistiques. Ce budget ne comprend pas, bien sûr, les aspects logistiques, la sécurité assurée par l'association l'Armada, l'accueil et la communication sur l'évènement. Grâce à tous ces moyens engagés et à la qualité des groupes sélectionnés, nous espérons accueillir au total 500 000 spectateurs pour les huit soirées de concerts sur la grande scène et pour les concerts organisés le midi sous la tente de la Région Normandie."

• Lire aussi. Armada 2019 : les grands classiques de la gastronomie rouennaise

• Lire aussi. Tendance Live à Granville : la programmation dévoilée

• Lire aussi. Rouen veut profiter de l'Armada pour redynamiser le centre-ville





Du 7 au 18 juin 2019 sur la presqu'île de Waddington à Rouen. Gratuit. scene.normandie.fr

A LIRE AUSSI.

Scène locale : du soutien pour les artistes rouennais