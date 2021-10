Rouen. La Normandie s'anime pour la fête de la Musique!

Les groupes amateurs ont une occasion de sortir montrer au public ce qu'ils ont dans le ventre en ce jour de fête de la Musique et nul doute que les Normands se feront un plaisir de jouer aux quatre coins de la Normandie ! Traditionnellement, de nombreuses villes organisent aussi des concerts gratuits durant cette journée de solstice d'été. Voici les programmes des principales villes normandes :

• À Rouen, plus de 80 évènements musicaux sont recensés, de quoi déambuler toute la nuit dans les rues de la ville au son des différents artistes amateurs et professionnels présents. Détail et carte disponibles sur www.rouen.fr.

• À Caen, plus de quinze concerts gratuits auront lieu à l'Abbaye aux dames. Vous pourrez y voir entre autre Joad, Canibale, Christine et Marcus & CookieMonkey. Le programme sur www.normandie.fr.



• Alençon propose plus d'une vingtaine de scènes officielles, de la chanson française au DJ set électro. Tous les détails sur www.alencon.fr.

• Les tambours du Bronx vont faire trembler Évreux à partir de 20h ! La suite du programme sur evreux.fr.



• Saint Lô vous accueil sur la plage verte dès 19h avec Shake Shake Go, Shape, EarPlugs, Yarol Poupaud… Et bien d'autres ! Rendez-vous sur www.lenormandy.net pour tout renseignement.



• A Cherbourg, comme dans toutes les villes des groupes et artistes se produisent un peu partout sur les places et dans les rues de la ville. Sur la place général de Gaulle du centre-ville, plusieurs formations se succéderont à partir de 19h avec Cut the alligator, un groupe de soul, funk, La Faim du tigre, un groupe caennais pop-rock et à partir de 22h05, General Elektriks.



Bonne fête de la musique à tous!

