Rouen veut profiter de l'Armada pour redynamiser le centre-ville

L'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen (OCAR) a décidé, lors de cette édition 2019 de l'Armada, d'accompagner les commerces pour animer le centre-ville. Mercredi 12 juin 2019, les commerçants du centre-ville de Rouen rive droite vont, eux aussi, participer à la fête.

"L'Armada se suffit à elle-même dans son fonctionnement. On veut rendre le centre-ville attractif.", affirme Pierre-Vincent Langlois, président de l'OCAR. Après le populaire défilé des marins de 14h30 à 16h30, le 12 juin, les commerçants vont rester ouverts en nocturne jusqu'à 21h, au lieu de 19h. Le but est de profiter de l'énergie procurée par l'Armada pour maintenir les clients dans le centre-ville. De 18h à 22h, plusieurs concerts vont également animer le centre-ville : sur le parvis de l'Espace du palais, à la place des Carmes et à la place Barthélemy. Le but de cette démarche est de "favoriser les initiatives qui permettent, grâce aux moments de fête, de bien vivre ensemble".

Dynamiser le centre-ville

"Par rebond, on continue à susciter de l'attractivité pour le centre-ville.", explique le président de l'OCAR. Vos commerçants fêtent l'Armada s'inscrit dans la revitalisation du centre-ville, qui a souffert ces derniers temps des blocages. Il y a quelques semaines, la braderie de Rouen a rassemblé plus de 300 commerces.

En dehors de cette nocturne, les commerces organiseront tous les jours du 6 au 16 juin des animations comme des bals, des concerts, des marchés ou encore des expositions. Les deux dimanches de l'Armada, tout comme le lundi de Pentecôte, les commerces du centre-ville de Rouen seront aussi ouverts. Contrairement aux autres années, la parade de départ du 16 juin partira en milieu de journée, du fait de la marée. Les derniers visiteurs pourront donc profiter du centre-ville pendant la matinée du dimanche.

