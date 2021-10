Rouen. Rouen : les commerçants déclinent l'Armada dans des créations inédites

Voyages, voiliers, marins, poissons, mers et océans : les sources d'inspirations sont nombreuses pour les commerçants rouennais. Du 6 au 16 juin 2019, les boutiques du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) seront revêtues des couleurs de l'Armada, mais pas seulement. Certains commerçants souhaitent célébrer les 30 ans de l'événement en créant une édition unique de leurs produits. L'Armada est un support inspirant qui permet de donner libre cours à la création, tant au niveau gustatif qu'au niveau vestimentaire et cosmétique : "C'est l'occasion de créer pour l'événement.".

Invitation au voyage gustatif

Si vous passez rue Rollon, faites un premier arrêt à l'épicerie fine Aux quatre coins de France. Jérôme Veyssade fait disparaître sa carte, pendant la durée de l'événement, pour un menu qui fête la Normandie et le monde marin. Avec la possibilité de déguster sur place, la carte proposera une salade du marin composée de truite fumée et d'un filet de citron, ainsi qu'une ardoise mixte de charcuterie et de fromages normands composée, notamment, du célèbre camembert et de neufchâtel. Repas à déguster avec une bolée de cidre normand, produit aux abords de Rouen, à Saint-Jacques-sur-Darnétal.

Le ventre plein, continuez votre chemin rue Rollon, pour vous arrêter aux Saveurs Gourmandes, boutique de spécialités de Bretagne et de Normandie. En souvenir de l'Armada, vous pourrez vous procurer une bouteille de Poirissimo en forme de voilier. Cet apéritif à base de jus de poire et de calvados est produit en Normandie dans le département de l'orne.

S'il est l'heure de goûter, allez faire un tour rue Ganterie, à la plus ancienne boutique de thé de Rouen. The English shop a créé uniquement pour l'événement le Thé matelot. L'Armada fait écho à l'histoire du magasin né en 1934, à l'époque où Rouen était une ville portuaire dynamique. Ce thé "inspire le voyage", avec, comme notes dominantes, les fruits exotiques, les amandes et les épices que les bateaux transportaient depuis l'autre bout du monde.

Pour accompagner la pause thé, passez au magasin Le cacaotier, rue du Gros horloge, pour déguster du chocolat spécial Armada. Des bouchées pralinées en forme de voilier et en forme de bouée de sauvetage vous seront proposées.

L'allure marine

Si vous souhaitez adopter la tenue de marin, allez dans la chapellerie rue Rollon, pour vous vêtir d'une casquette de capitaine. Falbalas St Junien proposera aussi, tout comme le reste de l'année, des casquettes de marin ainsi que des panamas.

Enfin, pour sublimer la tenue, la parfumerie Damiette propose un parfum spécialement conçu pour l'Armada. Le parfum Captain Rossi "raconte une histoire", lauréat d'un concours international ayant pour thème "réinventer les senteurs marines". Les notes dominantes oscillent entre le bois, les épices et le rhum. Quatre autres parfums seront également proposés à la vente rue Damiette pour une collection spéciale Armada.

A LIRE AUSSI.

Armada 2019 : demandez le programme !

Une boutique entièrement dédiée à l'Armada à Rouen