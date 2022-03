Livres. L'Armada au fil des pages : sélection de cinq livres à découvrir

C'est une sélection de livres exclusivement normands que vous propose la rédaction pour aborder sous différents angles l'Armada. Ces cinq livres traitent du sujet sous l'angle de la fiction ou du documentaire et nous plongent littéralement dans l'effervescence de cette manifestation emblématique.

De belles photos

Le livre officiel de l'Armada, publié lors de sa dernière édition en 2013 (Éditions des Falaises, 33€) jouit de superbes clichés réalisés par le photographe rouennais Stéphane L'Hôte. On y découvre les 38 voiliers invités dont les navires écoles, le français Belem ou le russe Mir, stars de l'édition ainsi que les 5 Pen Duick d'Eric Tabarly réunis pour la première fois.

Des fiches techniques nous renseignent sur chacun de ces voiliers et les photographies de Stéphane évoquent la technicité des manœuvres, le mode de vie à bord et la complexité des structures. Ce livre consacre un chapitre à l'arrivée des bateaux, un autre aux festivités -défilés, animations nocturnes, visites des bateaux, feux d'artifice- puis l'ouvrage s'achève sur la fameuse parade en Seine qui clôt traditionnellement l'évènement.

Patrick Herr se dévoile

Ce livre constitue une véritable bible pour les inconditionnels de l'Armada mais pour approfondir nos connaissances sur l'évènement rien ne vaut la lecture de Patrick Herr, mes Armadas, interview du père de l'Armada par Jean-Marc Deverre (Éditions des Falaises, 14,9€). Président de l'association Les voiles de la liberté, Patrick Herr qui a souhaité prendre sa retraite suite à la dernière Armada est l'instigateur de l'évènement. Pendant 25 ans, ce passionné de voile a soutenu ce projet et défendu avec ferveur cette manifestation unique en France.

En rassemblant une vingtaine de voiliers dès 1989, il parvient rapidement à faire de l'Armada un évènement incontournable qui en 6 éditions attirera la moitié de la population française à Rouen. Dans ce livre, Patrick Herr livre ses souvenirs et nous confie des anecdotes insolites : l'occasion de découvrir la face cachée de l'Armada.

Une bande dessinée

Les éditions Petit à Petit viennent de publier une bande dessinée sur le thème de L'Armada, baptisée L'Armada et ses hommes (Petit à Petit, 15,9€) sur un scénario de Céka illustré par une dizaine de dessinateurs. Cette BD par sa forme plaira autant au jeune public qu'aux adultes. Elle marie en effet planches et fiches documentaires pour livrer beaucoup de renseignements précieux sur les techniques de navigation et l'histoire des grands voiliers.

Riche de vocabulaire technique, cette BD nous rappelle que le mot espagnol Armada s'applique la marine de guerre. On y découvre l'aventure du Bélem, rare rescapée de l'éruption de la montagne Pelée en Martinique en 1802, mais aussi les découvertes d'Amerigo Vespucci, les grandes batailles navales de l'Histoire, le destin exceptionnel de la navigatrice Florence Artaud ou encore l'histoire des pirates et des corsaires.

Pour les petits

Pour les plus jeunes, les éditions de La petite boîte encadrées par Jean-Benoit Durand proposent un livret à la fois instructif et ludique sur Les bateaux de Normandie (La petite boîte, 3,9€). Chaque chapitre est illustré et complété par des photographies, des encarts, et des illustrations attrayantes et fourmille d'informations.

Les jeunes lecteurs découvrent ainsi les fameux Langskip de nos ancêtres vikings mais aussi des bateaux contemporains comme les fameux coquillards consacrés à la pêche à la coquille St Jacques ou les monstres des mers : transatlantiques et porte-conteneurs. Ce livret éducatif ouvre les horizons des lecteurs, attise leur curiosité et propose des idées de sorties pour compléter leurs connaissances. Le livret s'achève avec une série de jeux et de tests pour qu'apprendre reste un plaisir.

Michel Bussi, incontournable

L'Armada a aussi inspiré les auteurs de fiction parmi ceux-ci Michel Bussi s'est distingué avec son roman policier Mourir sur Seine publié en 2008. En attendant la publication prochaine d'une version illustrée aux éditions des Falaises de son polar, le lecteur aura plaisir à suivre l'intrigue imaginée par le romancier normand dans la bande dessinée Mourir sur Seine (Petit à Petit, 15,9€) dont le premier tome est déjà paru en 2018.

La sortie du second tome s'annonce déjà pour le 22 mai 2019. La fiction nous mène au cœur des festivités de l'Armada où se produit le meurtre d'un marin mexicain. C'est la jeune journaliste Maline, qui est mandatée par la presse locale pour résoudre cette énigme. La BD parvient à retranscrire l'atmosphère effervescente qui règne au cours de ces 10 jours de fêtes!

