Rouen. Les restaurateurs des quais de Rouen sont prêts pour l'Armada

Cette année, l'Armada de Rouen (Seine-Maritime) s'apprête à accueillir plusieurs millions de visiteurs. En dehors des balades sur les quais de Seine et des visites des bateaux, les touristes vont pouvoir découvrir les cartes des restaurants des quais rive droite. Ces derniers, se situant dans la zone de l'Armada, sont aux premières loges pour servir les clients.

Une capacité d'accueil démultipliée

L'Armada en 2013 avait déjà rassemblé plus de 4 millions de visiteurs. Cette année, Rouen fête les 30 ans de ce rassemblement de voiliers. Les organisateurs s'attendent donc par conséquent à voir la fréquentation des quais augmenter nettement. L'enjeu est de taille pour les restaurateurs des quais rive droite. Au niveau de la logistique, les commandes se feront au jour le jour suivant la fréquentation des restaurants. Certains ont fait venir des conteneurs frigorifiques pour pouvoir amplifier la capacité de stockage de la nourriture. D'autres, ont ouvert des tentes à l'extérieur de leurs locaux pour pouvoir accueillir les millions de visiteurs. Serveurs, plongeurs, et commis ont aussi été embauchés en renfort. "J'ai employé 70 personnes supplémentaires pour la durée de l'Armada, et je m'apprête à servir 2000 couverts par jour.", affirme un restaurateur des quais. L'un des restaurants, lors de l'édition de 2013, avait servi 10 000 couverts par jour !

Une organisation millimétrée

La contrainte sécuritaire est également à prendre en compte. Deux semaines avant le début de l'Armada, le stationnement des voitures sur les quais est déjà rendu difficile par la mise en place du périmètre de sécurité. Durant l'Armada, chaque personne qui entrera dans la zone par les quelques accès déjà délimités sera automatiquement fouillée. Les conditions sont identiques pour les restaurateurs. De plus, pour les embauches de personnel supplémentaire, il fallait envoyer les casiers judiciaires de chaque candidat aux autorités concernées.

Le travail de longue haleine effectué en amont va permettre à l'Armada de se dérouler dans les meilleures conditions, autant pour les visiteurs que pour les organisateurs. Seule variable dans cette préparation millimétrée : la météo. Les restaurateurs craignent le mauvais temps, qui baisserait fortement la fréquentation de leur commerce. "Il y aura du monde, mais quand même moins que s'il faisait super beau… Si vous êtes confinés à l'intérieur, ce n'est pas pareil que si vous êtes en terrasse.", affirme un restaurateur, qui bénéficie d'une grande terrasse devant son restaurant. Quoi qu'il en soit, plusieurs milliers de réservations ont d'ores et déjà été adressées, ce qui assure un minimum de fréquentation dans les restaurants des quais rive droite. "C'est dix jours de rush, mais on est prêt, on est là pour ça !"

