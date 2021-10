Hérouville-Saint-Clair. Athlétisme : un champion olympique à Hérouville-Saint-Clair!

Il y aura du spectacle cet été sur la piste du stade Prestavoine d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ! Pour la première fois, les organisateurs du meeting d'athlétisme, l'AOMH, s'offrent la venue d'un champion olympique, le jeudi 13 juin 2019. Il s'agit de Kerron Clement. Spécialiste du 400m haies, sa dernière performance en date remonte au 30 juin 2018 à Paris (Diamond Ligue) avec un passage sur la ligne en 48"83.

Mais le palmarès de l'américain de 34 ans ne s'arrête pas là. En plus d'un titre de champion olympique à Rio en 2016 et d'une médaille d'argent aux JO de Pékin en 2008, il est aussi été quatre fois sur le toit du monde.

Quadruple champion du monde

Il a obtenu la médaille d'or aux championnats du monde d'Osaka en 2007 (47"61), deux titres à Berlin en 2009 (47"91) en simple et en relais 4x400 m mais il est aussi monté sur la plus haute marche du podium des championnats du monde de Londres en 2017 (48"02), huit ans après une blessure. Une grande satisfaction pour les organisateurs, comme Christophe Lemarié, coordonnateur général : "Kerron n'est pas l'athlète le plus connu mais, pour autant, il a un palmarès impressionnant. On connaissait bien Félix Sanchez mais lui, il a moins de notoriété. Et pourtant c'est un champion extraordinaire".

Sur le 400 m haies à Hérouville, il sera opposé notamment au Sud-africain Hanekom Lindsay (48"81), à l'Algérien Abdelmalik Lahoulou (48''95) ou encore à l'Américain Johnny Dutch (50''72 ), qui n'a pas couru en 2018. Des athlètes français compléteront la liste des engagés.



• Lire aussi. Athlétisme : lancement de la saison pour le Stade sottevillais 76

• Lire aussi. Run In Mont-Saint-Michel 2019 : "devenir une expérience à part"

• Lire aussi. Les inscriptions pour la Colore Caen sont ouvertes

• Lire aussi. Hyperandrogénie : "la décision du TAS ne m'arrêtera pas", assure Semenya



Jeudi 13 juin 2019, à partir de 18h15, stade Prestavoine à Hérouville-Saint-Clair. www.aomh.fr