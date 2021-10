Hérouville-Saint-Clair. [Photos] Meeting d'Hérouville : forfait de la star et records battus

Les organisateurs du meeting d'athlétisme d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ont reçu deux épines dans le pied dans l'après-midi du jeudi 13 juin 2019. Quelques heures avant le lancement de la 15e édition, la tête d'affiche a déclaré forfait. Le champion olympique Kerron Clement, arrivé hier, était pris d'une fièvre.

Meeting d'athlétisme Hérouville @AOMH14. Kerron Clement 🇺🇲 s'explique sur son forfait : "Ce n'était pas impossible de courir mais je ne pouvais pas me donner à 100%. Je veux respecter le public" — Tendance Ouest (@tendanceouest) 13 juin 2019

L'Ukraine s'envole à la hauteur

Autre coup dur : le guide de Trésor Makunda a lui aussi déclaré forfait pour la course handisport. L'épreuve s'est donc organisée autour de l'international français Timothée Adolphe. Le mauvais temps a également fait reculer plusieurs athlètes...

Après cette vague de mauvaises nouvelles, les organisateurs ont peu à peu retrouvé le sourire... et les performances en sont évidemment responsables! À la hauteur féminine, l'Ukrainienne Yuliya Chumachenko a assuré le spectacle. Elle a franchi 1m91 et s'est emparé du record du meeting (établit en 2007 par la Russe Glavatskikh).

Record battu en 3 000 m steeple

Le sprint et les haies ont aussi animé le public, avant que l'épreuve du 3000m steeple ne se prépare, l'une des plus attendues. Parmi les engagés, on pouvait retrouver les locaux Léo Fontana (EAMH), Maxence Hardoin (CAC) ou encore l'ex-mondevillais Dorian Louvet, qui faisait office de lièvre, mais vite dépassé par le vainqueur. C'est justement le marocain Mounaime Sassioui qui s'est imposé, en 8'22''66, battant le record du meeting sur cette épreuve, établit en 2015 par l'éthiopien Seboka.

Les résultats

100 m femmes : 1 Thebogo Mamatu (11"43), 2 Gina BASS (11"64), 3 Semoy Hackett (11"68)

100 m hommes : 1 Cordero Gray (10"29), 2 Benjamin Williams (10"41), 3 Adama Jammeh (10"51)

Hauteur : 1 Yuliya Chumachenko (1m91), 2 Philippa Rogan (1m80), 3 Marine Vallet (1m77)

Triple saut : 1 Jonathan Drack (16m03), Breval Raoult (15m60), Baptiste Guerand (14m98)

400 m handisport : 1 Timothée Adolphe (guidé par Jeffrey Lami, 53"98), 2 Nacer Ben Rabah (1'10"9'), 3 Ibrahima Kone (1'13"07)

400 m haies hommes : 1 Johnny Dutch (50"06), 2 Gerald Drummond (50"07), 3 Timofey Chalyy (50"54)

Perche : 1 Louise Greco (4m03), 2 Eloïse Genissel (4m03), 3 Elise Russis (3m75)

3 000m steeple : 1 Mounaime Sassioui (8'22"66), 2 Bilal Tabti (8'24"52), 3 Amor Ben Yahia (8'28"93)

100 m haies femmes : 1 Jade Barber (13"13), 2 Fanny Quenot (13"26), 3 Kaila Barber (13"27)

110 m haies hommes : 1 Gabriel Constantino (13"52), 2 Vitaliy Parakhonka (13"70), 3 Louis-François Mendy (14"07)

400 m femmes : 1 Linda Angounou (54"36), 2 Eugénie Hue (54"43), 3 Fatou Gaye (54"72)

800 m femmes : 1 Marwa Nasri (2'10"35), 2 Jad Bouchard N'guyen (2'10"41), 3 Sana Hammami (2'19"57)

1 500 hommes : 1 Florent Ruaud (3'54"40), 2 Alexandre Lesaulnier (3'54"62), 3 Ruddy Barret (3'56"78)

L'Ukrainienne Yuliya Chumachenko remporte le concours de hauteur et marque le record du meeting, avec 1m91. - Léa Quinio

Le 100m masculin est toujours une épreuve très prisée. - Léa Quinio

La hauteur féminine s'est arrêtée à 1m91, le record du meeting. - Léa Quinio

La tribune du stade Prestavoine, remplie - Léa Quinio

Dure loi du sport, Mendy a été disqualifié pour faux départ. - Léa Quinio

Alors, faux départ ? - Léa Quinio

Le triple saut masculin s'est arrêté à 16m03. - Léa Quinio

Romane Cruchon, pensionnaire de l'Entente Athlétique Mondeville Herouvillé a battu son record personnel sur 100m (12"18). - Léa Quinio

Malgré son forfait pour cause de fièvre, la tête d'affiche Kerron Clement distribue des t-shirts au public. - Léa Quinio

Le 110m haies, toujours impressionnant. - Léa Quinio

Timothée Adolphe, alias le "guépard blanc", a remporté le 400m handisport. - Léa Quinio

Les bénévoles du meeting gardent toujours le sourire. - Léa Quinio

Les sœurs Barber sont toutes les deux arrivées sur le podium du 100m haies (1re et troisième). - Léa Quinio

Prêts, feu, partez ! - Léa Quinio

Le 3000m steeple se prépare. - Léa Quinio

Dutch remporte le 400m haies masculin. - Léa Quinio

Cri de joie pour Éloïse Genissel, pensionnaire du Caen AC, qui bat son record en passant la barre des 4m03. - Léa Quinio

Grand sourire de l'américaine Jade Barber, devant le château d'eau d'Hérouville-Saint-Clair. - Léa Quinio

Dorian Louvet et Léo Fontana étaient anciens coéquipiers à l'EAMH. Le premier court désormais pour Bordeaux. - Léa Quinio

Laurine Vincent, de l'EAMH, sur le 100m haies. - Léa Quinio

La bataille est rude sur le 3000m steeple. - Léa Quinio

