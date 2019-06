Trail : une Bayeusaine sur le toit du monde !

L'Hirondel s'envole ! Le jeu de mots s'y prête à merveille. Blandine L'Hirondel, originaire de Bayeux (Calvados) mais sociétaire du Bordeaux Athlé a été sacrée championne du monde de trail ce samedi 8 juin 2019 à Mirando do Corvo au Portugal. Sur le circuit international depuis moins d'un an, la Normande n'a pas fait dans la demi-mesure. Pourtant pas favorite, elle a maîtrisé les 44 km de course (+/- 2 100m de dénivelé) avec brio, s'imposant même avec plus de 7 minutes d'avance sur sa dauphine. Un titre qui récompense une saison pleine de promesses avec notamment deux deuxièmes places sur les trails de la Drôme et du Ventoux.

"Je n'aurais jamais cru pouvoir gagner. Je suis partie vite, comme j'ai l'habitude de le faire, parce qu'avec mes proches, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de changer ma façon de courir", a-t-elle déclaré sur le site Athle.fr. Sans épargner les encouragements tout le long du parcours qui l'ont aidé à terminer devant en 4h06'40. Elle devance la Néo-zélandaise Roth Croft (4h14'28) et l'Espagnole Sheila Aviles (4h15'04). Grâce à ces résultats ainsi que ceux de ses coéquipières, Blandine L'Hirondel a également remporté le titre par équipes.





