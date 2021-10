Top 14: l'UBB prend le pouvoir, le Stade Français reprend espoir

Deux rencontres, Agen - Toulouse et Castres - Lyon, ont subi des coupures de courant revendiquées par la CGT, opposée à la réforme des retraites. Elles ont pu aller à leur terme après une courte interruption.

. Bordeaux ne s'arrête plus

Si l'UBB régale depuis qu'elle est dirigée par Christophe Urios, le match de gala (en théorie) face à La Rochelle ne restera pas dans les mémoires. On retiendra plutôt que ce succès étriqué permet aux Girondins d'être les premiers à détrôner Lyon, leader depuis le début de la saison.

C'était inévitable au vu des états de forme des deux équipes: Bordeaux n'a plus perdu depuis mi-octobre et enchaîne un 7e match sans défaite, Top 14 et Challenge européen confondus, alors que Lyon, avec une opposition certes supérieure en Coupe d'Europe, n'a gagné que 2 matches sur 8 sur la même période.

Les Lyonnais ont de nouveau calé à Castres (29-12), leur second large revers d'affilée après Montpellier (33-8). L'équipe de Pierre Mignoni va devoir faire le plein de points lors des deux prochaines journées face à deux "petits", Bayonne et Agen, avant de souffler en Coupe d'Europe dans laquelle elle est déjà hors-course.

. Toulouse mène le peloton

Car derrière, Toulouse (3e), après un début de saison mitigé sans ses internationaux, continue de monter en puissance comme au classement. Le champion de France a remporté sa 7e victoire de rang, la première à l'extérieur, sur le terrain d'Agen (13-8).

Derrière, la meute de poursuivants peut tout autant viser les barrages que se battre pour ne pas descendre puisque 9 clubs sur 14 se tiennent en 3 points!

En plein milieu de ce ventre pas vraiment mou se trouve le Racing (9e), qui a retrouvé le chemin du succès à l'Arena en battant Montpellier (29-25). Le MHR est passé près d'une grosse performance pour la première du champion du monde sud-africain Handré Pollard, qui a laissé 8 points en route face aux perches. "Ce n'est pas assez bon mais je suis optimiste pour la suite", a commenté l'ouvreur des Springboks.

Heureusement pour le Racing, dont la marge de manoeuvre est étroite alors que se profilent un dernier bloc européen monstrueux (Munster et Saracens) en janvier. Entre-temps, il y a un déplacement à Brive, intraitable à domicile et revenu de Bayonne avec les deux points du match nul (6-6), et la réception de Clermont...

. Paris souffle pour Noël

Julien Arias et Laurent Sempéré, les entraîneurs du Stade Français, vantaient cette semaine les progrès de leur équipe à l'entraînement. Le rendu en match n'est toujours pas impressionnant mais le club de la capitale a enfin gagné, après trois revers de rang, contre Pau (21-18).

Il s'en est fallu de très peu, et il faudra montrer autre chose à Montpellier puis contre Toulouse pour espérer revenir sur Agen (13e), l'actuel barragiste qui compte 3 unités de plus, et Pau (12e), premier non-relégable.

La Section va devoir se passer pour au moins un match de sa recrue phare, l'ailier ou arrière Ben Smith. Pour ses débuts en Top 14, l'ex-All Black (33 ans, 84 sél.) a été exclu pour un raffut coude en avant à la gorge. "Un geste réflexe", pour le talonneur et capitaine Quentin Lespiaucq qui regrette cette décision.

