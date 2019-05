Les inscriptions pour la Colore Caen sont ouvertes

Après une troisième édition en pleine forme, avec près de 4000 participants, les organisateurs de la Colore Caen (Calvados) donnent rendez-vous aux coureurs le 5 octobre 2019. Les inscriptions sont ouvertes sur ce site internet, avec des tarifs préférentiels pour les 2500 premiers inscrits, jusqu'au 1er juin.

Cinq kilomètres de course et plus de 1,5 tonne de poudre tous les 200 mètres, il y a que quoi s'amuser ! DJ set, structure gonflable et bain de mousse accueilleront les participants à l'arrivée, pour leur plus grand bonheur.

Une course solidaire

La fameuse course colorée est à vivre en famille ou entre amis et rassemble toutes les générations : un moment de détente original et sportif, quelques semaines après la rentrée.

Plus qu'une simple course, la Colore Caen soutient également des associations : les Restos du Cœur, Médecins du monde, ou encore Aide aux Jeunes Diabétiques. Toutes recevront des dons grâce à la participation des coureurs. La Colore Caen propose aussi un village animé toute l'après-midi par ses partenaires, de nombreuses surprises attendent les participants !

Plus d'infos sur colorecaen.fr