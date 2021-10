Caen. 50 ans des scouts de Caen : un mouvement toujours d'actualité

"Scout un jour, scout toujours" Ce dicton populaire est représentatif de la passion qui anime les scouts. Agnès, Zoé et Henri, âgés d'une vingtaine d'années, fêteront les 50 ans des scouts de Caen (Calvados) samedi 25 mai 2019. Ils en font partie depuis plusieurs années. Ils partageront ce week-end au Manoir Sainte Croix de Fleury-sur-Orne, avec 600 anciens, qui ont fréquenté cette "véritable école de la vie", comme la décrit Mathieu Fabre, responsable des scouts de Caen depuis 2012.

Ces trois jeunes arrivent souriants, pour notre rencontre. Ravis de partager ce qui les anime, ils expliquent. Pour eux, le scoutisme c'est une passion, mais aussi "une manière de vivre, de revenir aux bases et d'apprendre tous les jours", raconte Zoé. Être scout, c'est avant tout transmettre des valeurs qui "permettent d'être un homme ou une femme qui tiennent la route. On apprend à être solidaire, s'entraider, avoir des responsabilités, s'adapter à une hiérarchie. C'est utile au quotidien dans la vie professionnelle", détaille Henri. Sans les scouts, "Je ne serais certainement pas la jeune femme que je suis aujourd'hui et c'est pour ça que c'est si important pour moi.", ajoute Agnès.

"Ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école"

Tout au long de l'année, les jeunes participent à des jeux, défis sportifs ou culinaires, installations de tentes et autres activités dans la nature, pour se préparer au camp d'été. Un moment essentiel, puisqu'il s'agit de l'aboutissement de l'année, marqué par l'obtention de badges, "je suis responsable des louveteaux (8/12 ans). Je les aide à passer les étapes dans différents domaines comme la transmission, l'installation, le sport, etc.", explique Henri.

Ce sont les plus grands qui apprennent aux plus jeunes : une manière "de les comprendre et de tisser un lien, puisqu'on vient juste de sortir de la troupe", confie Zoé. Même au plus jeune âge, il faut savoir se débrouiller. "On cherche à former des personnes bien dans leur peau, à qui on peut faire confiance et confier des tâches, et ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école.", témoigne Mathieu Fabre, également professeur d'histoire.

• Lire aussi. Petit guide de l'amitié avec Pierre Mellot

• Lire aussi. À l'heure des camps d'été, les scouts en pleine croissance

• Lire aussi. La Nuit des Sports : un jeudi soir qui bouge, à Caen !





Pour plus d'informations, contacter Mathieu FABRE (chef de groupe): 06 76 04 53 06