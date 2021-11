Caen. À Caen, ces Alsaciens préparent leur tour du monde en catamaran

Ils avaient une belle maison en Alsace, un travail, et peu d'expérience de navigation... et pourtant. Le 30 septembre 2019, Jean-Christophe et Aurore Miscin et leurs enfants, Timothée, 12 ans et Luka 15 ans, largueront les amarres pour faire le tour du monde en catamaran.

Un rêve de gosse

Installée à Caen (Calvados) où se trouve son bateau, depuis un an, la famille a quitté sa région et vendu sa bâtisse pour acquérir le navire, baptisé Oaoatimka. "Cela veut dire heureux en tahitien, accolé au début du prénom de nos enfants" éclaire Jean-Christophe Miscin. Cette idée un peu folle, il en rêve "depuis tout gosse". "C'était notre secret, avec mon épouse. J'acceptais de me marier, mais elle acceptait de tout plaquer pour partir en bateau, un jour".

Jean-Christophe, Aurore, Timothé et Luka s'apprêtent à larguer les amarres. - Oaoatimka

Lorsque le couple achète le bateau, c'est un catamaran entièrement vide. Après trois ans de travaux, il est aujourd'hui équipé de tout le confort, y compris "la télé et la console pour les enfants et la cuisinière cinq feux pour faire des confitures". Les parents ont appris la navigation lors de stages de voile. "Au début, nous allons faire des sauts de puce, jusqu'en Espagne, assure Aurore, pas question de se lancer dans la traversée de l'Atlantique tout de suite !". Les marins alsaciens se laissent deux ans en Méditerranée avant d'aller découvrir l'Amérique du Sud.

L'école de la vie

Autrefois salariés d'un grand groupe pharmaceutique, Jean-Christophe et Aurore Miscin comptent désormais exercer diverses activités, comme l'hébergement de plongeurs ou des séjours de remises en forme à bord de leur bateau. Aurore développe aussi un site internet de coaching. Les enfants, eux, suivront des cours par correspondance... et apprendront l'école de la vie. "La confiance en eux, la responsabilité avec la navigation... Ils travailleront la géographie dans les pays que nous traverseront, les maths sur les cartes...".

La famille, qui recherche toujours des sponsors, est soutenue par l'association caennaise PACAP, Première Association Citoyenne d'Actions Positives, qui a pour but de réaliser les rêves des gens. Conscients du pari qui se présente à eux, le couple d'Alsaciens, âgés de 45 et 48 ans, espère "donner envie aux autres d'oser se lancer".

Oaoatimka est amarré au quai de Normandie, sur la presqu'île de Caen. Les aventures de la famille sont à suivre sur oaoatimka.home.blog ou sur Facebook.

