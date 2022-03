Concert. Le Zénith accueille sa 24e Nuit du blues

Depuis 1994, la Nuit du blues éveille Caen (Calvados), avec de fantastiques artistes américains et européens. Elle est de retour, ce vendredi 8 novembre 2019, au Zénith de Caen (Calvados) à partir de 20 h, avec une programmation ambitieuse. Les mélomanes et les amateurs pourront découvrir Chris Cain, bluesman de référence outre-Atlantique. Formé au son de BB King et de Ray Charles, il viendra enflammer le Zénith avec un son swinguant et chaleureux. Sue Foley, la chanteuse-guitariste canadienne, sera également de la partie, avec un son énergisant et une voix détonante. Une date unique en France !

Des locaux sur scène

Les Caennais de Robert Lenoir & Friends ouvriront les festivités. Ce quatuor local, qui arpente les routes de France, viendra chauffer la salle avec un son blues rock affirmé.

Pratique. Vendredi 8 novembre 2019, à 20 heures au Zénith de Caen. 30 euros.

