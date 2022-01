Mondeville. Près de Caen, Taka Too KC va ouvrir une salle... pour tout casser !

Une rupture sentimentale ? Des collègues exaspérants ? Une belle-mère un peu trop envahissante ? Jean-Philippe Nehou et Nicolas Delval, deux cousins âgés de 38 ans, ont peut être la solution pour faire retomber le stress des habitants de Caen (Calvados).

Télés, ordinateurs, vaisselle...

Chez Taka Too KC, qui ouvrira en mai 2019 à Mondeville , le visiteur sera plongé dans l'une des trois salles, avec chacune trois ambiances différentes… et des objets disséminés un peu partout. Casque, plastron, et jambières sont indispensables pour la sécurité. Place ensuite à la déconne. "Le concept est de casser des objets du quotidien - télés, réfrigérateurs, vaisselle - grâce à une batte de base-ball ou un pied de biche" détaille Nicolas Delval.

Des objets voués à la casse

Les deux patrons se sont entourés d'une dizaine d'entreprises pour récupérer des objets voués à la casse, qui ne fonctionnent plus. On peut aussi apporter avec ses propres biens, à condition de pouvoir les porter, pas question de venir avec un semi-remorque entier. Taka Too KC proposera également de débarrasser des encombrants. Côté humeur, pas besoin d'être très énervé pour venir : "il faut surtout avoir envie de découvrir une activité nouvelle, fun, qui change, et de libérer la pression !". Après utilisation, les déchets seront intégrés dans le système de recyclage classique.

AUDIO - La Normandie qui bouge : Taka Too KC !

La Normandie qui Bouge - Taka Too KC Impossible de lire le son.

Les deux cousins se sont lancés dans entrepreneuriat après des carrières dans l'événementiel et la grande distribution. Ils ont découvert à la télévision ce concept japonais, très répandu outre Atlantique, mais encore rare dans l'ouest de la France. Comptez entre 10 et 120 euros selon la formule pour 10 à 30 minutes de casse.

Taka Too KC, 8 rue Denis Papin, Mondeville. Ouverture début mai.

A LIRE AUSSI.

Casser un frigo à coups de masse... pour se débarasser de ses tracas du quotidien

Près de Caen, la réalité virtuelle accessible maintenant à tous

Ligue 1: Lyon enlève le derby dans une ambiance délétère

Japon: le pays où le client est vraiment roi

Odile Decq, l'"activiste" de l'architecture