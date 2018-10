Près de Caen, la réalité virtuelle accessible maintenant à tous

C'est la grande mode en ce moment. La réalité virtuelle cartonne dans l'Hexagone. De plus en plus d'entreprises se spécialisent dans ce domaine. C'est le cas de Nicolas Claisse. Depuis fin septembre 2018, ce Caennais a ouvert son centre de jeux, d'expériences et de découvertes en réalité virtuelle, à Carpiquet, près de Caen (Calvados). "On parle d'expériences et de découvertes parce que notre cible est avant tout la famille", précise le gérant de VRXplorers.

Dans 530 m 2 , VRXplorers propose de s'immerger dans le monde virtuel. Pour cela, des box entourent la pièce. Les clients peuvent jouer seul ou à plusieurs. Sport, jeux d'arcade, jeux d'aventure, comédie musicale… Il y en a pour tous les goûts.

Une structure familiale

La famille. C'est le créneau de ce père de quatre enfants. Pour lui, la réalité virtuelle n'est pas réservée qu'aux geeks. Tout le monde peut en profiter. "Il n'y a pas d'âge. Ça va d'un enfant d'un an à un grand-père de 90 ans", assure-t-il.

Alors pas question de mettre un casque sur la tête d'un enfant de moins de huit ans. Des animations leur sont spécialement dédiées : des projections interactives. "On projette une image au sol et les enfants peuvent jouer. Par exemple, ils peuvent shooter dans des ballons. Et ils sont pris en charge par une animatrice. Les parents peuvent profiter des jeux", explique Nicolas Claisse.

Ainsi toute la famille peut en profiter. Les casques de réalité virtuelle sont accessibles dès huit ans. Il est vivement conseillé de laisser l'enfant jouer quelques minutes (entre cinq à huit minutes). "Il est important qu'il fasse des pauses. Ensuite, il peut rejouer", insiste le spécialiste.

De l'instantanéité et du réalisme

La rédaction de Tendance Ouest a donc décidé de tester. Le casque installé sur ma tête, je suis déjà immergée dans le monde virtuel. Nicolas Claisse me donne les manettes. Plusieurs jeux me sont alors proposés.

Pour commencer en douceur, je décide de faire un peu d'exercice en choisissant la case "sport". Nicolas me conseille un jeu très ludique. Il me suffit de taper dans les balles qui me sont lancées en respectant les bons gestes. "C'est comme de la boxe, mais on tape dans des balles", précise-t-il. Je dois donc donner des poings, des crochets, frapper avec les deux poings en même temps…

Ce jeu est très ludique et légèrement physique. Je décide ensuite de faire un autre jeu. Mais quelle horreur ! Je me retrouve dans le vide et j'ai le vertige. C'est tellement réaliste que mes jambes se mettent à trembler. Je quitte cet univers pour me retrouver dans un appartement. C'est impressionnant.

"J'en perds mes pistolets"

Pour finir mon expérience de réalité virtuelle, je me mets dans la peau de Rick Grimes, personnage phare de la série The Walking Dead. Mais, attention, j'y vais en douceur, je choisis le jeu de zombie adapté aux enfants et non celui destiné aux plus de 13 ans.

Je suis envoyée dans une ville, au décor de dessin animé. À l'aide de deux pistolets, je dois tuer des zombies. Ils ressemblent à des petits bonshommes verts aux gros yeux. Il n'y a pas de sang, seulement un liquide vert qui s'échappe de leur corps, quand je leur tire dessus. S'ils ne peuvent pas me toucher, ni s'approcher de moi, je ne suis pas pour autant rassurée. J'en perds même mes pistolets.

Bref, c'est une superbe expérience, accessible à un large public. On découvre des mondes différents. "On peut par exemple escalader les Mont Everest", conclut Nicolas Claisse. "C'est impressionnant !"

VRXplorers, 178 rue du poirier à Carpiquet. Ouvert mercredi de 14 heures à 22 heures, jeudi, vendredi de 14 heures à minuit, samedi de 10 heures à minuit, et dimanche de 10 heures à 22 heures. Renseignements : 02 31 95 12 75 Tarifs : entre 12 et 30 euros en fonction de la durée choisie.