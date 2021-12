Caen. Une semaine pour découvrir plus de 100 métiers de la mécanique en Normandie

Du 16 au 23 mars 2019 aura lieu une semaine pour découvrir plus de 100 métiers dans les services de l'automobile, du camion, de la moto et du vélo en France mais aussi en Normandie. Parmi les onze établissements de la région, trois accueilleront ces salons de découverte dans le Calvados : le CFA Promotrans de Mondeville, le CIFAC de Caen ainsi que le Lycée Polyvalent Jules Verne à Mondeville. Le premier forme notamment aux métiers de la Maintenance Poids Lourds, de la logistique et du transport. Au centre de formation d'apprentis de Caen auront lieu deux journées dans le domaine de la maintenance de la moto et de l'auto. Enfin, au lycée Jules Verne, la découverte sera notamment orientée vers les services de la maintenance, de la carrosserie et de la peinture ainsi que du commerce.

Recrutement d'alternants et salariés

L'Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) a mis en place cette semaine des services de l'automobile et de la mobilité pour faire face au dynamisme du secteur et pour pallier la pénurie de personnel qualifié. Cette année, elle fête son quatrième anniversaire. Elle aura pour thème "Nos métiers sont votre futur". "L'objectif est de développer l'attractivité des métiers de services à la mobilité, des personnes et des marchandises. Nous mettons cette année des moyens importants dans une communication grand public" indique Bertrand Mazeau, vice-président de l'ANFA.

Chaque année, en France, les entreprises des services de l'automobile recrutent 15 000 alternants et 50 000 salariés. La semaine des services de l'automobile et de la mobilité (SSAM) est l'occasion de montrer à tous la vitalité des entreprises et des 13 secteurs d'activités qui existent : maintenance, vente, carrosserie-peinture, commerce, dépannage-remorquage, enseignement de la conduite et de la sécurité routière, etc.