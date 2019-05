La Nuit des Sports : un jeudi soir qui bouge, à Caen !

La nuit, certains l'aiment paisible, d'autres festive. La ville de Caen et ses partenaires en proposent une… sportive ! Jeudi 23 mai 2019, au stade Hélitas, les habitants sont invités à bouger, avec diverses activités gratuites et toutes plus décalées les unes que les autres.

Le programme

À partir de 19h

• Arts du cirque : initiation à la jonglerie et à l'équilibre sur objets

• Pétanque molle

À partir de 21h30

• Blackminton : version nocturne et festive du badminton. La salle est plongée dans le noir, le volant, les raquettes et le marquage des terrains sont fluorescents.

De 20h à 20h30

• Body move : discipline qui combine danse et aérobic

De 21h à 21h30

• Body zen : alliance de douceur, fluidité et équilibre des postures

De 21h30 à 22h

• Zumba

À partir de 21h30

• Laser game nocturne

Également au programme de cette folle Nuit des Sports : baby-foot humain géant, tag archery/balle aux prisonniers, choule ball, football gaélique, jeux de réalité virtuelle, jeux athlétiques décalés, bubble foot, quidditch, floorball, gyropode, football de table, home ball et vhole ball, jeux surdimensionnés, kin-ball, ping fun, hover ball… Les détails sont à retrouver sur caen.fr

Jeudi 23 mai 2019, de 19 heures à 1 heure du matin au stade Hélitas de Caen.