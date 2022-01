Caen. Handball (Proligue): Dix minutes de trop pour Caen face à Massy

Le match.

Ce vendredi 29 mars 2019, le Caen Handball recevait dans son Palais des Sports Massy, 5ème au classement de Proligue. Au match aller les Vikings s'étaient inclinés d'un petit but chez leurs hôtes 31-30. Ce vendredi, le match a pris une tournure un peu différente. Les Caennais, dès le début de la rencontre ont montré de belles dispositions face à l'ancien pensionnaire de Starligue. Il a fallu attendre plus de deux minutes pour voir Massy ouvrir son compteur (0-1, 3'). Florian Bouclet égalise deux minutes plus tard en contre-attaque. La rencontre se poursuit sur un faux rythme, Massy ne parvient pas à trouver ses marques. Les deux équipes se rendent coup pour coup sans pour autant performer. Macira Sacko permet au Caen Handball de s'offrir un premier break à dix minutes de la pause (8-6, 20'). Les Vikings prennent le dessus sur leur adversaire avec la volonté de composer collectivement, créant de l'incertitude et augmentant l‘écart de points (11-7). Les Franciliens réduisent la marque juste avant la pause (11-8, 30').

Caen craque à la fin

Tout comme au début du match, c'est Massy qui débloque le compteur dans cette deuxième période. Rapidement suivi par Maxime Langevin (12-9, 35'). Les Vikings voient leur adversaire se rapprocher au score sans réussir à faire déjouer leur attaque (13-12, 40'). Les erreurs techniques et les pertes de balle sont rapidement sanctionnées. Les Francilliens égalisent à dix minutes du terme (15-15,49'). Malgré un Florian Bouclet en grande forme (Il inscrit 6 buts dans la rencontre), Massy passe devant (15-16, 51'). Après avoir mené pendant plus de trois quarts d'heure, les Normands se sont laissé distancer sans jamais laisser entrevoir l'espoir d'une remontada dans le dernier quart d'heure. Ils n'inscrivent que cinq buts dans cette seconde période (16-22, 60').



Axel Rosier stoppé par la défense de Massy. Les Caennais s'inclinent 16 à 22 ce vendredi 29 mars 2019. - Marina Olivier

La réaction.

Sébastien Rossi (Pivot Caen): " En première mi-temps nous étions bien en place défensivement et dangereux offensivement. En seconde période nous avons pêché offensivement mais nous étions toujours en place défensivement. Les pertes de balle ont fait mal. Nous allons avoir beaucoup de regrets sur cette saison et son issue, avec la probable descente en Nationale 1. Nous restons concernés jusque la fin du championnat."

La fiche

Caen 16 - 22 Massy, Arbitres : T.Picard, P.Vauchez

Caen : Rosier 4, Allais, Langevin 1, Creteau 3, Roopinia, Sacko 1, Alexandrine, Bouclet 6, Rossi 1. Gardiens : Arsenic 8/26 arrêts, Breton 2/5 arrêts, Jacoby-Koaly. Entr : P.Breysacher.

Massy : Krepa, Renault, Pirani, Cramoisy 4, Goncalves, Caron, Brkljacic 10, Reault, Bellahcene 3, Portet 1, Conta 2, Aguilar 1, Lamy 1. Gardien : Poirier / arrêts, Portat /arrêts. Entraineur : T.Hayatoune

Le prochain rendez-vous.

Vendredi 5 avril 2019, Le Caen Handball se déplacera dans le Loiret pour y affronter Saran. Actuellement 7ème au classement de Proligue, les Saranais restent sur deux victoires et avaient au match aller battu les Normands avec quatre buts d'écart 30 à 34.

