Caen. Handball (Proligue): Privé de ses forces, Caen s'incline à Selestat

Le match.

Ce vendredi 22 mars 2019, Les Vikings affrontaient la seule équipe qu'ils ont vaincu cette saison (28-26), à savoir Sélestat. Les Alsaciens actuellement 8ème au classement de Proligue avaient donc ce soir à cœur de prendre leur revanche sur le dernier du championnat. De son côté, le Caen Handball était une nouvelle fois obligé de composer avec un effectif réduit. Seulement 10 joueurs sont sur la feuille de match où n'apparaît pas Christopher Corneil, victime d'une déchirure musculaire (6ème blessé de l'effectif). Dès l'entame de match, Sélestat prend le jeu à son compte et mène de quatre buts après seulement cinq minutes de jeu (5-1, 5'). Les Caennais en difficulté, face à un gardien aux aguets, réussissent toutefois à réduire l'écart (9-7, 19'). Menés à la pause de trois buts, Les Vikings tentent tant bien que mal de ne pas se laisser dépasser par les événements (14-11, 30').

Un moindre mal...

Devant à la pause, les Alsaciens ont fait la course en tête en seconde période. Sébastien Rossi et Jordan Allais redonnent toutefois successivement espoir aux jeunes Normands en accrochant Sélestat au score (15-14, 33' puis 16-15, 35'). La jeunesse Caennaise réussie de son côté à s'illustrer à l'instar de Mathias Creteau avec sept réalisations sur neuf et Florian Bouclet affichant un cinq sur 8. Malgré leur réussite offensive personnel, le Caen Handball n'a rien pu faire pour tromper son adversaire du jour, leur laissant même un écart de plus sept à trois quart d'heure de jeu. Les hommes de Philippe Breysacher parviennent à réduire l'écart en fin de match. (30-27, 60').

La réaction.

Jordan Allais (Pivot Caen): "C'est un moindre mal. Je suis fier de l'équipe. On a fait peur à Sélestat. On a eu les balles pour revenir à moins deux. On a réussi à les tenir, alors que c'est une équipe qui a un effectif pour jouer la montée. Avec plus de fraîcheur et de réalisme, on aurait pu accrocher un point".

La fiche.

Sélestat 30-27 Caen (Arbitres: AL.Paradis, E.Tournant, P.Bernardi)

Sélestat : J.Da Silva 4, G.Nyembo 3, N.Camara 4, T.Cauwenberghs 6, B.Deghaud, T.Pereira, A.Gutfreund, N.Schneider 2, Y.Eudaric, S.Ooms 1, J.Cadel 2, Y.Herbulot, K.Savic 7, J.De Beule 1. Gardiens : V.Perisic 10/28 arrêts, V.Kieffer 2/10 arrêts. Entr : C.Viennet.

Caen : A.Rosier 4, J.Allais 2, M.Langevin 5, M.Creteau 7, T.Roopinia 2, SS.Alexandrine, F.Bouclet 5, S.Rossi 2. Gardiens : L.Arsenic 8/30 arrêts, J.Jacoby-Koaly 0/8 arrêts. Entr : P.Breysacher.

Le Prochain rendez-vous.

Le Caen Handball recevra Massy (Essonne) le vendredi 29 mars 2019 à 20h30 au Palais des Sports. Massy est actuellement 5ème au classement de Proligue et reste sur trois victoires consécutives. La tâche s'avère difficile mais pas impossible comme a pu le démontrer Caen en tenant en échec Nancy (27-27), 4ème du championnat.

