Handball (Proligue) : première victoire de la saison pour Caen ! 

Le match.

C'est avec un grand "ouf" de soulagement et des sourires sur tous les visages que les Vikings de Caen ont quitté le terrain ce vendredi 23 novembre. L'intensité était à son comble dès l'entame de match. Une entame que Caen gérait avec classe et réussite en venant asphyxier son adversaire très rapidement (7-1, 8'). Les Alsaciens étaient aux abonnés absents sur tous les secteurs, auréolé par quelques glissades sur le parquet du Palais des Sports. Puis, Caen reste bloqué pendant sept minutes, Sélestat en profite pour resserrer l'écart mais le puissant Sacko suivi de Tomas, permettent à Caen de repartir sur de bons rails (15-10, 30').

A la mène de bout en bout

Au retour de la pause, le constat est plus mitigé pour les Caennais. lls subissent un léger trou d'air, gênée par une défense plus haute et agressive. Sélestat a la possibilité de recoller (presque) au score (19-18, 44'). Jamais les "oranges" n'ont été aussi proches des Vikings mais ces derniers retrouvaient des couleurs via leur portier serbe, en grande forme mais aussi par le biais de contre-attaques réussies. Sélestat est dépassé et se désolidarise complètement. Caen, bien déterminé à remporter son premier succès ne se trompe pas de sujet et maîtrise parfaitement ses derniers temps forts. Cette fois, c'est fait ! Les Vikings peuvent savourer ce premier succès de la saison (28-26).

La réaction.

Pascal Mahé (entraîneur Caen) : "Cela faisait trop longtemps qu'on l'attendait ! On savait que l'on avait des ressources et que ça allait se décanter, on aurait aimé que ça se fasse plus tôt. On ne rattrape pas le passé mais maintenant il faut regarder vers l'avenir en s'appuyant là-dessus pour continuer les prochains combats. Je crois que ce soir on a fait tout ce qu'il fallait pour aller chercher ces points. Pour une fois, même nos moments faibles ne nous ont pas mis en difficulté. Ça fait du bien, il faut féliciter tout le groupe !"

La fiche.

Mi-temps : 16-10 / Score final : 28-26

Caen : Rosier, Pleta 5, Van Cauwenberghe, Allais 2, Langevin, Creteau, Roopinia 1, Tomas 6, Sacko 6, Garcia 2, Vujovic 6, Rossi, Corneil. GB : Arsenic 12/36 arrêts, Jacoby 0/2 arrêts.

Sélestat : Da Silva 3, Nyembo 2, Valentin 3, Camara 5, Cauwenberghs 5, Pereira 2, Bottlaender, Gutfreund 1, Eudaric, Ooms 1, Herbulot 2, Savic 2, De Beule. GB : Perisic 8/29 arrêts, Kieffer 5/11 arrêts.

