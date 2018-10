Handball (Proligue) : les Vikings de Caen sont en crise

Le match.

Opposés à un concurrent direct dans le bas de tableau, le Caen Handball a encore sombré ce samedi 20 octobre 2018. En courant derrière le score tout le long de la partie, ils n'ont jamais eu les ressources pour espérer l'emporter. Après avoir tenu la dragée haute le temps des dix premières minutes, ils se sont mis le match à dos par la suite (5-8, 15'). Profitant de l'expulsion de Samy Bendjaballah côté grenoblois, Caen n'est pas loin de recoller au score à la pause (12-14, 30').

Une attaque méconnaissable

De retour sur le parquet du Palais des Sports, Caen a largement subi son nombre de pertes de balle. Au total, ce ne sont pas moins de 17 ballons perdus avec seulement 57% de réussite au tir, dont 10 buts sur les ailes. Les statistiques effraient, tout comme le déroulé de la rencontre. Les Vikings laissent Grenoble s'envoler (14-20, 40') et n'ont définitivement plus le match en main. Le sursaut d'orgueil en fin de rencontre n'est qu'une broutille. Caen était déjà trop loin pour espérer un retournement de situation (24-27). Le doute s'installe sérieusement dans les rangs caennais...

La réaction.

Pascal Mahé (entraîneur Caen) : "On était partis sur une dynamique très positive cette semaine. On avait évidemment ciblé ce match comme une priorité suite aux cinq défaites concédées auparavant. On est très déçus".

La fiche.

Mi-temps : 12-14 / Score final : 24-27

Caen : Rosier 1, Pleta 6, Van Cauwenberghe 1, Allais 3, Langevin 4, Roopinia, Tomas 4, Sacko, Garcia 4, Vujovic 1, Rossi, Corneil. GB : Arsenic 10/32 arrêts, Jacoby-Koaly 0/2 arrêts. Entr : P.Mahé.

Grenoble : Bendjaballah, Magoure, Malek 3, Ioannou 9, Jourdan 5, Dei Negri, Souid 1, Verhaeghe, Gros 3, Brdar, Abdi 6. GB : Aicardi 0/1 arrêts, Clot 13/36 arrêts. Entr : N.Stanic

A LIRE AUSSI.

