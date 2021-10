Caen. Handball (Proligue) : le Caen Handball sauve le nul contre Strasbourg

Le match.

Ce jeudi soir, face à Strasbourg, un adversaire direct pour le maintien, le Caen Handball a du se contenter du nul. Les Vikings prenaient le match par le bon bout par deux premiers buts assez extraordinaires. Très vite rejoints au quart d'heure de jeu, les deux formations se rendaient coup pour coup (7-7, 15'). Au cœur d'une grosse intensité, les Strasbourgeois prennent la main pour la première fois de la partie (8-9) mais Corneil recolle au score grâce notamment à un bloc offensif de Rossi. Caen est bien en place et Garcia, auteur d'une prestation de haute volée qui provoque toujours son un contre un, permet aux Caennais de bien circuler. Caen marque sur situations collectives tandis que Strasbourg le fait plutôt par individualités sur la première période. Mais cela fonctionne des deux côtés et les deux équipes sont quitte à la pause (15-15, 30').

Caen aime se saborder tout seul

De retour des vestiaires, les locaux frôlent l'entame catastrophe marquée par un passage en force de Tomas suivie d'un coup de malchance sur une double barre de Tomas. Strasbourg exploite parfaitement ses phases offensives et prend son temps d'avance (15-18). Corneil et Garcia, a l'arraché remettent leur ouailles sur les bons rails. Caen profite d'un 4-0 qui, finalement, ne rattrape que son retard. Et malgré de bons arrêts d'Arsenic (16 arrêts au total), Caen est trop tendre défensivement. Il ne fait que courir derrière le score mais l'orgueil d'Allais, qui réussi un perfect (8/8 au tir) redonne de l'espoir. Le Palais des Sports est en feu et Caen est porté par tout un public, ce qui ne suffira pas pour l'emporter... Caen est en supériorité numérique mais Langevin bute sur le portier adverse. Il reste 15 secondes. Les Normands s'arrachent en défense et sur un dernier tir au buzzer comme on dirait au basket, Luka Arsenic sauve ses rangs (30-30, 60'). Ce n'était pas les points espérés mais on va dire qu'il évite le pire...

Sur un dernier arrêt de Luka Arsenic, @VikingsCHB doivent se satisfaire du nul 30-30 contre Strasbourg... On va dire qu'on a eu chaud ! pic.twitter.com/zOWbVcvyGH — Léa Quinio (@Lea_Quinio) December 20, 2018

Réaction.

Jordan Allais (pivot Caen) : "Je suis partagé à 50/50. Je suis déçu de ne pas avoir gagné ce match là car on avait la balle pour le faire. Mais j'ai aussi de la fierté car on s'est battu jusqu'au bout. On garde de l'espoir avec ce match nul. Ce que je retiens c'est que j'ai l'impression que le sort est toujours contre nous. Mais au final, je pense que ce nul est mérité. Si on avait encore pris deux points d'écart avec Strasbourg, je pense que cela aurait été terminé pour nous".

La Fiche.

Mi-temps : 15-15 / Score final : 30-30.

Caen : Rosier 1, Pleta 2, Van Cauwenberghe, Allais 8, Langevin 5, Creteau, Roopinia, Tomas 3, Sacko, Garcia 4, Vujovic, Bouclet, Rossi 1. GB : Breton 1 arrêt, Arsenic 16 arrêts. Entr : P.Mahé (P.Breysacher).

Strasbourg : Martin 1, Hugard 1, Anzuni, Villen, Baillet, Robyns 7, Muller K., Lefebvre 2, Parisini 4, Skatar 5, Bonnemberger 3, Portes 3, Muller A.2, Duchene 5 arrêts, Daskaloski 4 arrêts. Entr : B.Boesch.