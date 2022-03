Caen. Handball (Proligue) : Caen entame sa série de matchs tests

Suite à deux semaines de préparation essentiellement consacrées à la remise en forme physique et à la cohésion d'équipe, le Caen Handball disputera son premier match amical ce mardi 8 août 2017 (20h) au complexe Bianco de Falaise (Calvados). Une première mise en jambes pour les Caennais, où l'objectif n'a rien de compétitif. "L'idée est vraiment de créer des premiers automatismes, des premiers repères et pourquoi pas de commencer à créer des affinités sur le terrain. On ne va pas jouer pour obtenir un résultat", confie Maxime Langevin, arrière gauche des rouges et noirs.

Un effectif au complet

Si les premiers protégés de Dragan Mihailovic ont fait leur retour le 24 juillet dernier à l'entraînement, il a fallu attendre la deuxième semaine de préparation pour voir arriver les dernières recrues. Luka Arsenic et Nenad Zeljic étaient bloqués pour des raisons administratives mais seront bel et bien présents ce mardi soir pour la première sortie du Caen handball. Ces deux joueurs serbes accompagneront les nouvelles recrues, en la personne de Macira Sacko, Christopher Corneil, Yanis Mancelle, David Garcia et Skirmantas Pleta. Et pour étoffer ce nouveau groupe, trois jeunes issus de la formation que sont Nyls Breysacher, Diego Moreno et Samuel Goupillot profiteront des ces rencontres pour faire leurs preuves.

Le groupe : Denis Serdarevic, Luka Arsenic, Nenad Zeljic, Jordan Allais, Alexandre Aguilar, Maxime Langevin, Sébastien Rossi, Adrian Rosales-Pousada, Alex Moran, Macira Sacko, Christopher Corneil, Yanis Mancelle, David Garcia, Skirmantas Pleta, Nyls Breysacher, Diego Moreno, Samuel Goupillot.

Pratique. Caen – Massy, 20h00. Complexe Bianco à Falaise. Entrée : 3 euros.

