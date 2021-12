Caen. Handball (Proligue, 2e journée) : Caen s'incline d'un rien à Massy 

Le match.

C'est un début brouillon qui s'opérait sur le terrain d'un ancien pensionnaire de Starligue, à raison de plusieurs tirs contrés et de pertes de balle. Antoine Conta, quant à lui, s'illustrait déjà pour marquer un mince écart (3-1, 3'28) avant de geler le tableau d'affichage pendant plus de trois minutes. Christopher Corneil relançait les siens et le jeu du chat et de la souris pouvait commencer. Les deux formations se rendaient coup pour coup, Caen passait devant pour la première fois de la partie par l'intermédiaire de Roopinia (4-5, 12'). Quid de la suite ? Un mano à mano jusqu'à la demi-heure de jeu qui tournait en faveur des locaux, en vain (14-13, 30').

Vujovic voit rouge

L'entame du second acte démarre alors sur les chapeaux de roue. Caen souhaite décrocher son premier succès de la saison et Massy veut poursuivre sur sa lancée. On assiste à un véritable combat qui voit un Vujovic sûrement trop engagé, le contraignant de quitter le terrain par disqualification. Caen aura donc une ressource de moins sur la base arrière, ce qui n'empêche pas pour autant Corneil et Sacko de prendre leurs responsabilités (9 et 7 buts), ni Jordan Allais de signer un 100% de réussite (6/6). Caen court après le score mais y croit encore. Il remet d'ailleurs les compteurs à zéro à 10 minutes de la fin mais Massy fait preuve d'expérience. La nouvelle équipe d'un certain Aguilar, parti à l'intersaison, ne manque qu'une seule de ses sept dernières tentatives. Photo finish : Caen repart (encore) avec un but de trop dans la musette...

La fiche.

Mi-temps : 14-13 / Score final : 31-30

Arbitres : A.L. Paradis et E.Tournant

Massy : Borelly, Cramoisy 5, Pirani 1, Caron 4, Brkljacic 5, Reault 2, Bellahcene, Portet 4, Conta 7, Aguilar 1, Lamy 2. GB : Huyghe 8/27 arrêts, Poirier 1/5 arrêts. Entr : T. Hayatoune.

Caen : Rosier 2, Pleta, Van Cauwenberghe, Allais 6, Creteau, Roopinia 1, Tomas 1, Sacko 9, Garcia 2, Vujovic, Bouclet, Rossi 2, Corneil 7. GB : Jacoby 11/41 arrêts, Breton 2/3 arrêts. Entr : P. Mahé.

Les réactions.

Jordan Allais (pivot de Caen) : "On avait le match en main donc c'est encore plus frustrant que la semaine passée. Même si on fait deux premiers bons matchs, on se retrouve sans points donc on ne peut pas s'en satisfaire. On aimerait bien décoller pour valider ce début de saison encourageant !"

Caen tentera de décrocher son premier succès face à Nancy vendredi 28 septembre prochain (20h30).