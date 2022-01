Caen. Handball (Proligue, 5e journée) : Caen concède sa 5e défaite d'affilée ! 

Le match.

Il n'était pas question de faire du tourisme du côté de Créteil ce vendredi soir. À la recherche de leur premier succès de la saison, les Vikings de Caen sont bien entrés dans la rencontre en prenant les devants dans les dix premières minutes. En revanche, les locaux ne semblent pas totalement décrochés puisque Rodrigues donne l'avantage aux siens pour la première fois de la partie (6-5, 10'21) avant que son coéquipier Zerbib vienne inscrire un +3 deux minutes plus tard (8-5, 12'23). Caen en veut encore, s'accroche puis un mano à mano s'opère dans l'antre du Palais des Sports Robert Oubron avant qu'il ne peine à concrétiser ses actions pendant trois minutes dans la fin du premier acte. Corneil, à deux reprises, se montrait encore décisif pour recoller au score à la pause (15-14, 30').

Caen craque en fin de match

C'est sur le même son de cloche que les deux formations reprennent du service en début de 2e manche. Elles se rendent coup pour coup, grâce notamment à Rosier et Corneil qui maintiennent les troupes caennaises dans le droit chemin. Mais les locaux continuent leur marche en avant, contraignant même Pascal Mahé à poser le temps mort (22-19, 43,20'). Cela porte ses fruits - qu'un court instant - avant de voir Créteil creuser l'écart. Caen manque de lucidité et bute sur la défense adverse. Le penalty manqué de Tomas à quatre minutes du terme prouve bel et bien que Caen n'y était plus. Gibelin et Sissoko, de leur côté, ne manquent pas d'enfoncer le clou (28-22, 57'). Les Normands étaient désormais trop loin, en vain (29-23, 60'). Ce 5e revers de suite et la victoire de Strasbourg à Limoges place Caen en tant que lanterne rouge. Ça commence à faire mal au crâne...

La fiche.

Arbitres : M. & M. Pajot / Mi-temps : 15-14 / Score final : 29-23

Créteil : Carabasse, Borragan 5, Jensterle, Gibelin 5, Rodrigues 1, Ruiz Margaria 3, Aman 2, Poignant 1, Pintor, Zerbib 2, Sissoko 8, Ferrandier A. 1, Jebrouni 1, Ferrandier L. GB : Soyez 7/16 arrêts, Robin 4/18 arrêts. Entr : P.Montorier

Caen : Rosier 6 buts, Pleta 2, Allais 1, Langevin, Roopinia 2, Tomas 3, Sacko 2, Garcia 1, Vujovic 1, Bouclet, Rossi 1, Corneil 4. GB : Arsenic 3/17 arrêts, Jacoby 3/17 arrêts. Entr : P.Mahé.