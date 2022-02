Caen. Handball (Proligue) : Le Caen Handball corrigé à Saran

Le match.

Pour la 23ème journée de Proligue, le Caen Handball affrontait Saran, ce vendredi 5 avril 2019. Les Saranais restent sur deux victoires et avaient battu au match aller les Normands avec quatre buts d'écart 30 à 34. Les Vikings n'ont plus rien à perdre et comme le disait Sébastien Rossi (pivot Caen) le weekend dernier ils " restent concernés jusqu'à fin du championnat " avec le souhait " de gagner des matchs pour garder la foi " dans ce qu'ils font (philippe Breysacher, entraineur Caen). Ce soir les Normands n'ont pas pu rivaliser face à Saran. Dès l'entame de match les locaux mènent la danse, malgré l'ouverture du score caennaise sur une réalisation de Pleta, revenu de blessure, sur contre-attaque (3-2, 4'). Saran profite des erreurs techniques des Caennais pour prendre l'avantage et mener de 6 buts, après seulement dix minutes de jeu (8-2, 10'). Les pertes de balles et le manque de réussite offensif ne laissent que très peu d'espoir aux Vikings pour recoller au score. Ils parviennent toutefois à réduire l'écart après un quart d'heure de jeu (12-8, 19'). Saran ne relâche pas la pression et garde les commandes. Malgré un Sébastien Rossi et un Florian Bouclet en réussite au tir (tous les deux à 75% de réussite), les Vikings sont en difficulté dans cette première mi-temps, et laissent les Saranais s'échapper avec huit buts d'avance à la pause (20-12, 30').

Les Caennais passent au travers

Au retour des vestiaires, Saran continue son pressing et ouvre la marque (21-12, 32'). Rossi et Pleta réduisent tour à tour le score, mais cela ne suffit pas pour revenir dans le match (26-20, 40'). A dix minutes de la fin, l'écart de score entre les deux équipes est toujours aussi important. Les hommes de Breysacher ne parviennent pas à trouver leurs automatismes tant sur le plan défensif qu'offensif (32-24, 50'). Il aura fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir Caen montrer un tout autre visage et revenir à trois buts de Saran. Les Vikings sauvent l'honneur en comblant l'écart de buts en toute fin de rencontre, notamment par l'intermédiaire de Pleta, en réussite ce soir avec sept but inscrits sur huit tentatives de tirs (34-31, 60'). Les Calvadosiens auront à nouveau encaissé plus de 30 buts dans la partie.

La réaction.

Maxime Langevin (capitaine Caen) : "La défaite est logique. On s'est fait distancer très rapidement et on a subi un écart trop important pendant les 3/4 de la rencontre. On a été dominé dans tous les secteurs malgré la réaction en fin de match. Seul point positif : la performance des jeunes".

La fiche.

Saran 34-31 Caen

Saran : N.Ambrosino, M.Drouhin 9, A.Lamazaa-Parry 1, J.Courtois, F.Khaldi 1, Y.Gheysen 6, K.Preciado 1, C.Toupance 3, R.Kolle8, T.Toupance, K.Taufond , H.Ramond 2, J.Pitre 3. Gardiens : JM.Sierra 8/27 arrêts, GBodinier 2/12 arrêts. Entr : F.Courtial.

Caen : A.Rosier 2, S.Pleta 7, J.Allais, M.Langevin 4, M.Creteau 6, T.Roopinia, M.Sacko 1, SS.Alexandrine, F.Bouclet 5, S.Rossi 6. Gardiens : L.Breton 0/2 arrêts, L.Arsenic 0/10 arrêts, J.Jacoby-Koaly 10/32 arrêts. Entr : P.Breysacher.

Le prochain rendez-vous.

Le samedi 20 avril 2019, le Caen Handball recevra Nice au Palais des Sports pour le compte de la 24ème journée de Proligue. Les Niçois restent sur trois défaites. Au match aller Nice l'avait emporté de 5 buts sur ses terres (33-28). Les Caennais auront fort à faire pour inverser le scénario. Quelque soit le résultat, Caen connaît désormais l'issue de son sort... une victoire pour l'honneur ferait tout de même du bien au moral.

