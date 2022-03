Caen. Handball (Proligue) : Fin de périple en Proligue pour Caen

Le match.

Le Caen Handball, pour son dernier match de la saison et son dernier match en Proligue, se déplaçait à Grenoble, vendredi 3 mai 2019. Au match aller, les Caennais s'étaient inclinés de trois buts à domicile 24-27. Ce soir, le Caen Handball qui connait depuis quelques semaines son sort avait à cœur de finir la saison par une victoire. Il en a été autrement face à Grenoble. Dès l'entame de match, les Grenoblois ouvrent la marque et mène au score après treize minutes de jeu (7-6, 13'). Les Calvadosiens parviennent à prendre le jeu à leur compte, emmené par un Maxime Langevin, réaliste face à la cage adverse. Il inscrit huit buts dans la rencontre. Les deux équipes se rendent coup pour coup sans parvenir à faire la différence à la mi-temps. Caennais et Grenoblois rentrent au vestiaire avec quatorze buts inscrits.

Maxime Langevin, régulier sur la saison a inscrit 8 buts face à Grenoble, vendredi 3 mai 2019 mais cela n'a pas suffit au Caen Handball pour l'emporter - Marina Olivier

Ils n'ont rien pu faire

Dès le retour sur le terrain, les Vikings sont en difficulté tant sur le plan défensif qu'offensif. Grenoble prend le jeu à son compte et déroule. Les locaux mènent de trois points après quarante-cinq minutes de jeu (22-19, 45'). Skimantas Pleta et Maxime Langevin, ont beau trouvé le chemin des filets, cela ne suffit pas au Caen Handball pour revenir au score. Malgré une bonne première mi-temps, Les hommes de Philippe Breysacher n'ont pas pu rivaliser dans cette seconde période. Ils n'ont fait que courir après le score sans jamais parvenir à réduire l'écart. Les Caennais s'inclinent avec six buts d'écart 31-25, 60'). La saison cauchemardesque du Caen Handball s'achève sur une nouvelle défaite à Grenoble, qui assure de son côté son maintien en Proligue. La saison prochaine les Vikings évolueront en Nationale 1 avec une équipe remaniée du fait des nombreux départs.

La fiche.

Grenoble 31-25 Caen

Grenoble : S. Bendjaballah, M.Randriantse-Heno 3, Y.Magoure, H.Malek 3, G.Ioannou, Y.Jourdan 9, J.Dei Negri 1, R.Souid 6, L.Verhaeghe, A.Gros 5, S.Brdar 1, A.Abdi 3. Gardiens : O.Demiot, Y.Clot 9/33 arrêts. Entr : A.Benkahla

Caen Handball : A.Rosier 1, S.Plete 6, J.Allais, M.Langevin 8, M.Creteau 3, T.Roopinia 1, M.Sacko 2, SS.Alexandrine, F.Bouclet, S.Rossi 4. Gardien : L.Breton : 0/2 arrêts, L.Arsenic 13/42 arrêts. Entr : P.Breysacher.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Le dernier quart d'heure encore fatal pour Caen

Handball (Proligue) : Cherbourg s'amuse et humilie Caen dans le derby

Handball (Proligue) : les Vikings de Caen sont en crise

Handball (Proligue). Caen lâche le derby à Cherbourg et plonge plus bas que terre

Handball (Proligue) : Les Vikings de Caen continuent d'impressionner !